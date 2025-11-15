https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-whitaker-ukraynada-tek-cozum-baris-1101032646.html
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Ukrayna’da tek çözüm barış
15.11.2025
2025-11-15T19:37+0300
2025-11-15T19:37+0300
2025-11-15T19:37+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085671047_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54ef467fe08c3309b94b848219b17fea.jpg
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları ve çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmesinde, Washington’un barışın tek gerçekçi seçenek olduğu görüşünü koruduğunu söyledi.Newsmax televizyonuna konuşan Whitaker, “Ben hala Başkan Trump’ın inandığı şeye inanıyorum: Barış, ilerlemenin tek uygulanabilir yoludur” ifadesini kullandı.Rusya, Ekim 2022’de Kırım Köprüsü’ne düzenlenen ve Moskova’nın Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttuğu saldırının ardından Ukrayna’nın askeri altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar savunma sanayii tesisleri, askeri komuta merkezleri ve iletişim altyapılarını hedef alıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus güçlerinin Ukrayan Silahlı Kuvvetleriyle çatışmalar sırasında sivil konutlar ve sosyal altyapıyı hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
