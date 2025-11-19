https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abd-ile-anlasma-yaptilar-suudi-arabistanda-nukleer-reaktor-kurulmasinin-onunu-acildi-1101121184.html
ABD ile anlaşma yaptılar: Suudi Arabistan’da nükleer reaktör kurulmasının önünü açıldı
ABD ile anlaşma yaptılar: Suudi Arabistan’da nükleer reaktör kurulmasının önünü açıldı
19.11.2025
ABD ile Suudi Arabistan arasında yıllardır süren nükleer teknoloji görüşmeleri ilk kez somutlaştı. Washington, krallığa nükleer reaktör yolu açabilecek deklarasyonu duyurdu. Ancak zenginleştirme şartı hala belirsiz.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi mevkidaşı, krallığın uzun süredir istediği nükleer teknoloji paylaşımı konusunda müzakerelerin sonuçlandığını açıkladı. Beyaz Saray, bu deklarasyonun ABD şirketlerinin ülkede nükleer santral inşa edebilmesi için temel oluşturduğunu aktardı. Washington’dan yapılan açıklamada, işbirliğinin “çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal zeminini oluşturduğu” ve nükleer projelerde Suudi Arabistan’ın öncelikli ortak olarak ABD’yi seçeceğinin teyit edildiği belirtildi.
ABD'li şirketler için fırsat
Anlaşmanın resmileşmesi halinde, Westinghouse gibi Amerikan şirketlerinin krallıkta reaktör kurmasının önü açılabilir. ABD tarafı, çalışmanın “güçlü nükleer silahsızlanma standartlarıyla” yürütüleceğini vurguladı.
Zenginleştirme yasağı olacak mı?
Resmi 123 Anlaşması henüz imzalanmadı. Bu anlaşma normalde uranyum zenginleştirme gibi nükleer silah bakımından hassas faaliyetlere açık kısıtlamalar içeriyor. Uzmanlar, açıklamada bu şartın yer almamasına dikkat çekti. Nükleer silahsızlanma uzmanı Henry Sokolski, “Eğer anlaşma gerçekten hazır olsaydı, uranyum zenginleştirme konusunun nasıl çözüldüğünü mutlaka belirtirlerdi” dedi. Suudi Arabistan'ın uzun süredir 'altın standart' olarak bilinen zenginleştirmeyi tamamen yasaklayan modeli kabul etmeye sıcak bakmadığı aktarılıyor.