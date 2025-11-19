https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abd-ile-anlasma-yaptilar-suudi-arabistanda-nukleer-reaktor-kurulmasinin-onunu-acildi-1101121184.html

ABD ile anlaşma yaptılar: Suudi Arabistan’da nükleer reaktör kurulmasının önünü açıldı

ABD ile anlaşma yaptılar: Suudi Arabistan’da nükleer reaktör kurulmasının önünü açıldı

Sputnik Türkiye

ABD ile Suudi Arabistan arasında yıllardır süren nükleer teknoloji görüşmeleri ilk kez somutlaştı. Washington, krallığa nükleer reaktör yolu açabilecek... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T13:30+0300

2025-11-19T13:30+0300

2025-11-19T13:30+0300

abd

ortadoğu

chris wright

suudi arabistan

abd

washington

nükleer

nükleer enerji

nükleer anlaşma

ekonomi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099608211_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_554850f176c0fd15d9275badae2684a2.jpg

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi mevkidaşı, krallığın uzun süredir istediği nükleer teknoloji paylaşımı konusunda müzakerelerin sonuçlandığını açıkladı. Beyaz Saray, bu deklarasyonun ABD şirketlerinin ülkede nükleer santral inşa edebilmesi için temel oluşturduğunu aktardı. Washington’dan yapılan açıklamada, işbirliğinin “çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal zeminini oluşturduğu” ve nükleer projelerde Suudi Arabistan’ın öncelikli ortak olarak ABD’yi seçeceğinin teyit edildiği belirtildi.ABD'li şirketler için fırsatAnlaşmanın resmileşmesi halinde, Westinghouse gibi Amerikan şirketlerinin krallıkta reaktör kurmasının önü açılabilir. ABD tarafı, çalışmanın “güçlü nükleer silahsızlanma standartlarıyla” yürütüleceğini vurguladı.Zenginleştirme yasağı olacak mı? Resmi 123 Anlaşması henüz imzalanmadı. Bu anlaşma normalde uranyum zenginleştirme gibi nükleer silah bakımından hassas faaliyetlere açık kısıtlamalar içeriyor. Uzmanlar, açıklamada bu şartın yer almamasına dikkat çekti. Nükleer silahsızlanma uzmanı Henry Sokolski, “Eğer anlaşma gerçekten hazır olsaydı, uranyum zenginleştirme konusunun nasıl çözüldüğünü mutlaka belirtirlerdi” dedi. Suudi Arabistan'ın uzun süredir 'altın standart' olarak bilinen zenginleştirmeyi tamamen yasaklayan modeli kabul etmeye sıcak bakmadığı aktarılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bugun-temeli-atilmis-olan-yeni-rus-nukleer-buzkiran-stalingradin-teknik-ozellikleri-neler-1101097929.html

suudi arabistan

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, chris wright, suudi arabistan, abd, washington, nükleer, nükleer enerji, nükleer anlaşma