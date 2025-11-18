Türkiye
Bugün temeli atılmış olan yeni Rus nükleer buzkıran Stalingrad'ın teknik özellikleri neler?
Bugün temeli atılmış olan yeni Rus nükleer buzkıran Stalingrad'ın teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Bugün Rusya'da evrensel seri nükleer buzkıran Stalingrad'ın temel atma töreni düzenlendi. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buzkıranlarını içeren Proje 22220 tipi Stalingrad buzkıranının görevi, Batı Arktik bölgesinde yıl boyunca seyrüseferin sağlanması.Temel atma törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada güvenilir nükleer buzkıranları seri üretebilen tek ülke olduğunu vurguladı. Stalingrad buzkıranının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Bugün temeli atılmış olan yeni Rus nükleer buzkıran Stalingrad'ın teknik özellikleri neler?

17:55 18.11.2025
Bugün Rusya'da evrensel seri nükleer buzkıran Stalingrad'ın temel atma töreni düzenlendi.
Dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buzkıranlarını içeren Proje 22220 tipi Stalingrad buzkıranının görevi, Batı Arktik bölgesinde yıl boyunca seyrüseferin sağlanması.
Temel atma törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada güvenilir nükleer buzkıranları seri üretebilen tek ülke olduğunu vurguladı.
Stalingrad buzkıranının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
