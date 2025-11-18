Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/vali-acikladi-yalovanin-20-25-gunluk-suyu-kaldi-1101091302.html
Vali açıkladı: Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı
Vali açıkladı: Yalova'nın 20-25 günlük suyu kaldı
Kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 10'a gerilediğini söyleyen Yalova Valisi, kentin 20-25 günlük suyu kaldığını söyledi. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Kuraklık nedeniyle Yalova'ya su sağlayan Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 10'a gerilediğini belirten Yalova Valisi Hülya Kaya, 'Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı' diyerek uyardı. Elimizdeki suyu çok tasarruflu kullanmalıyızGeçen seneye oranla kentin su rezervlerinin son derece azaldığını vurgulayan Vali Kaya, su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.Aralık ortasını işaret ettiBarajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."
14:31 18.11.2025 (güncellendi: 14:34 18.11.2025)
Kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 10'a gerilediğini söyleyen Yalova Valisi, kentin 20-25 günlük suyu kaldığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle Yalova'ya su sağlayan Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 10'a gerilediğini belirten Yalova Valisi Hülya Kaya, 'Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı' diyerek uyardı.

Elimizdeki suyu çok tasarruflu kullanmalıyız

Geçen seneye oranla kentin su rezervlerinin son derece azaldığını vurgulayan Vali Kaya, su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil, dünyayı ilgilendirdiğini ifade etti.
Bu yıl istenilen düzeyde yağışın olmadığına dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:
"Yağış azlığı, su havzamızdaki potansiyeli etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda su rezervimizin son derece azaldığını görüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bununla ilgili kurumlar arası koordinasyon için de zaten çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Kaya, İl Özel İdaresince özellikle köylerde bu yıl ilk defa akıllı su sayacı uygulamasına geçtiklerini, böylece su tüketimini yüzde 50 oranında azalttıklarını kaydetti.

Aralık ortasını işaret etti

Barajdaki mevcut su miktarını aralık ayının ortalarına kadar idareli şekilde kullanılmasını istediklerini anlatan Kaya, şunları belirtti:
"Bu şekilde idare edebilirsek bundan sonra zaten yağışlarla beraber rezervimizin dolacağını düşünüyoruz. Suyun dikkatli kullanılmasını istiyoruz. Onun dışında zaten Yalova ile ilgili yeni bir barajın yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an proje ihale aşamasına geldi. O da tamamlandığında Yalova'da artık inşallah su probleminden bahsetmeyeceğiz."
