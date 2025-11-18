https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiyenin-dolar-milyonerleri-sayisi-bir-yilda-yuzde-84-artti-dunya-lideri-oldu-1101090560.html
Türkiye'nin dolar milyonerleri sayısı bir yılda yüzde 8.4 arttı: Dünya lideri oldu
Türkiye'nin dolar milyonerleri sayısı bir yılda yüzde 8.4 arttı: Dünya lideri oldu
Türkiye'de 2024 yılında dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 8.4 arttı. Böylelikle Türkiye'nin toplam dolar milyoneri sayısı 236 bini geçti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Küresel Servet 2025 Raporu'na göre, Türkiye'de 2024 yılında dolar milyonerlerinin sayısına 7 bin kişi daha eklendi. Dünyada açık ara lider olan Türkiye'nin toplam dolar milyoneri sayısı 236 bini geçti.
Türkiye'de bir yılda dolar milyonerleri yüzde 8.4 arttı
İsviçre Bankası UBS’in hazırladığı, Küresel Servet Raporu 2025 verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de dolar milyonerleri arttı. Dikkat çekici bir konuma yükselen Türkiye, milyoner sayısındaki artışla dünyada açık ara lider oldu.
Verilere göre, dünyada 2024 yılında dolar milyonerleri bir önceki yıla göre yüzde 1.2 arttı. Türkiye’de dolar milyoneri sayısı ise yaklaşık 7 bin kişi artışla yüzde 8,4 oranında yükselerek açık ara önde yer aldı. Türkiye, milyoner büyüme hızında, yüzde 5.8 olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve yüzde 4.4’lük Hindistan’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
Raporda, ülke sıralamasında Türkiye, 236 bin 363 dolar milyoneri ile orta büyüklükteki ekonomiler arasında öne çıkıyor. Bu rakam, ülkedeki yüksek enflasyon ve kur hareketlerine rağmen servet birikiminin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.
Dünyada 684 bin yeni milyoner var
Ekonomim'in haberine göre, dünya genelindeki dolar milyoneri sayısı 2024’te yüzde 1.2 arttı ve milyonerlere 684 bin kişi daha eklendi. En yüksek artış kişi bazında ABD’de olurken, ülkede milyonerlere günde bin kişinin üzerinde yeni katılım oldu.
Çin’de de 2024’te 141 bin yeni milyoneri olurken, küresel servet dağılımında ABD ve Çin, toplam servetin yarısından fazlasını elinde tutmaya devam etti.