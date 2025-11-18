https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/turkiyenin-dolar-milyonerleri-sayisi-bir-yilda-yuzde-84-artti-dunya-lideri-oldu-1101090560.html

Türkiye'nin dolar milyonerleri sayısı bir yılda yüzde 8.4 arttı: Dünya lideri oldu

Türkiye'nin dolar milyonerleri sayısı bir yılda yüzde 8.4 arttı: Dünya lideri oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2024 yılında dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 8.4 arttı. Böylelikle Türkiye'nin toplam dolar milyoneri sayısı 236 bini geçti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T14:18+0300

2025-11-18T14:18+0300

2025-11-18T14:18+0300

ekonomi̇

dolar milyoneri

küresel servet raporu 2025

türkiye dolar milyonerleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102678/55/1026785543_0:20:1920:1100_1920x0_80_0_0_242bc6f0a30dc8a926e1483927a5aa02.jpg

Küresel Servet 2025 Raporu'na göre, Türkiye'de 2024 yılında dolar milyonerlerinin sayısına 7 bin kişi daha eklendi. Dünyada açık ara lider olan Türkiye'nin toplam dolar milyoneri sayısı 236 bini geçti. Türkiye'de bir yılda dolar milyonerleri yüzde 8.4 arttıİsviçre Bankası UBS’in hazırladığı, Küresel Servet Raporu 2025 verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de dolar milyonerleri arttı. Dikkat çekici bir konuma yükselen Türkiye, milyoner sayısındaki artışla dünyada açık ara lider oldu.Verilere göre, dünyada 2024 yılında dolar milyonerleri bir önceki yıla göre yüzde 1.2 arttı. Türkiye’de dolar milyoneri sayısı ise yaklaşık 7 bin kişi artışla yüzde 8,4 oranında yükselerek açık ara önde yer aldı. Türkiye, milyoner büyüme hızında, yüzde 5.8 olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ve yüzde 4.4’lük Hindistan’ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.Raporda, ülke sıralamasında Türkiye, 236 bin 363 dolar milyoneri ile orta büyüklükteki ekonomiler arasında öne çıkıyor. Bu rakam, ülkedeki yüksek enflasyon ve kur hareketlerine rağmen servet birikiminin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.Dünyada 684 bin yeni milyoner varEkonomim'in haberine göre, dünya genelindeki dolar milyoneri sayısı 2024’te yüzde 1.2 arttı ve milyonerlere 684 bin kişi daha eklendi. En yüksek artış kişi bazında ABD’de olurken, ülkede milyonerlere günde bin kişinin üzerinde yeni katılım oldu.Çin’de de 2024’te 141 bin yeni milyoneri olurken, küresel servet dağılımında ABD ve Çin, toplam servetin yarısından fazlasını elinde tutmaya devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fakirlerle-ayni-kokmak-istemiyorum-diyen-sosyal-medya-fenomeni-tepki-cekti-1100921663.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar milyoneri, küresel servet raporu 2025, türkiye dolar milyonerleri