Trump’ın yaptırım tehdidi: Enerji Bakanlığı imtiyaz bekliyor
Trump’ın yaptırım tehdidi: Enerji Bakanlığı imtiyaz bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere yaptırımlar getirmeyi planlayan tasarıyı desteklediğini açıkladı. ABD yönetimin yaptırım kararları... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta Rusya’nın enerji şirketlerine yönelik ek yaptırım kararı açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere yönelik kongreye gönderilen yaptırım uygulamayı öngören tasarıyı desteklediğini duyurdu.ABD Başkanı “Kongre bildiğiniz üzere uzun zamandan beri Rusya’yı dizginleyecek yasa tasarısı üzerinde çalışma yapıyor. Şimdiye kadar Ukrayna savaşını sona erdireceğimi düşünerek bu girişime sıcak bakmıyordum. Ancak artık Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere ciddi yaptırımlar getirecek tasarıyı ben de destekliyorum ve gündeme getirilmesine yeşil ışık yakıyorum” diye konuştu.ABD yönetiminin bu kararından etkilenecek ülkelerin başında Türkiye yer alıyor. EPDK raporuna göre geçtiğimiz yıl en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladığında "Yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı bırakmak olur" diye konuşmuştu.ABD’nin yaptırım ihtimali bu nedenle Türkiye’de endişe ile karşılanıyor. Sputnik’e konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri “ABD yaptırımlarının etkisi olacaktır. Orada bir imtiyaz bekliyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor. Macaristan, ABD’den yaptırımlara karşı imtiyaz aldı. Bizim de almamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
trump yaptırım tehditi, abd rusya yaptırımları, türkiye rusya enerji ticareti, enerji bakanlığı imtiyaz, rusya’dan petrol ithalatı, abd yaptırımı türkiye etkisi, epdk petrol raporu, abd türkiye ilişkileri enerji, rusya ile iş yapan üçüncü ülkeler
12:04 18.11.2025 (güncellendi: 12:18 18.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere yaptırımlar getirmeyi planlayan tasarıyı desteklediğini açıkladı. ABD yönetimin yaptırım kararları Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Enerji Bakanlığı yetkilileri yaptırım kararlarından endişe duyduğunu ve imtiyaz beklediklerini Sputnik’e aktardı.
Geçtiğimiz hafta Rusya’nın enerji şirketlerine yönelik ek yaptırım kararı açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere yönelik kongreye gönderilen yaptırım uygulamayı öngören tasarıyı desteklediğini duyurdu.
ABD Başkanı “Kongre bildiğiniz üzere uzun zamandan beri Rusya’yı dizginleyecek yasa tasarısı üzerinde çalışma yapıyor. Şimdiye kadar Ukrayna savaşını sona erdireceğimi düşünerek bu girişime sıcak bakmıyordum. Ancak artık Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere ciddi yaptırımlar getirecek tasarıyı ben de destekliyorum ve gündeme getirilmesine yeşil ışık yakıyorum” diye konuştu.
ABD yönetiminin bu kararından etkilenecek ülkelerin başında Türkiye yer alıyor.
EPDK raporuna göre geçtiğimiz yıl en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladığında "Yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı bırakmak olur" diye konuşmuştu.
ABD’nin yaptırım ihtimali bu nedenle Türkiye’de endişe ile karşılanıyor. Sputnik’e konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri “ABD yaptırımlarının etkisi olacaktır. Orada bir imtiyaz bekliyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor. Macaristan, ABD’den yaptırımlara karşı imtiyaz aldı. Bizim de almamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.