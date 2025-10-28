Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lukoil, ABD’den yaptırımları ertelemeyi talep edebilir
Lukoil, bazı ülkelerin şirkete yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımınlar nedeniyle yurt dışındaki varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Potansiyel alıcılardan gelen başvuruların değerlendirilmesi başladı.Şirketin açıklamasında, “Varlık satışı, OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştiriliyor. Şirket, gerekirse, yurt dışındaki varlıklarının faaliyetlerinin devamını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunmayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta Rus petrol şirketleri Rosneft, Lukoil ve 34 yan şirketlerini yeni bir yaptırım paketine dahil etti. Bakanlık, söz konusu Rus şirketleriyle, yaptırımlar bağlamında tasfiye ile ilgili olan işlemlere 21 Kasım'a kadar izin verdi.
Rus petrol şirketi Lukoil’ün, yabancı varlıklarının faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) tasfiye lisansının uzatılmasını talep etmeyi planladığı belirtildi.
Lukoil, bazı ülkelerin şirkete yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımınlar nedeniyle yurt dışındaki varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Potansiyel alıcılardan gelen başvuruların değerlendirilmesi başladı.
Şirketin açıklamasında, “Varlık satışı, OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştiriliyor. Şirket, gerekirse, yurt dışındaki varlıklarının faaliyetlerinin devamını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunmayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta Rus petrol şirketleri Rosneft, Lukoil ve 34 yan şirketlerini yeni bir yaptırım paketine dahil etti. Bakanlık, söz konusu Rus şirketleriyle, yaptırımlar bağlamında tasfiye ile ilgili olan işlemlere 21 Kasım'a kadar izin verdi.
