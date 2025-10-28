https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lukoil-abdden-yaptirimlari-ertelemeyi-talep-edebilir-1100536509.html
Lukoil, ABD’den yaptırımları ertelemeyi talep edebilir
Lukoil, ABD’den yaptırımları ertelemeyi talep edebilir
Sputnik Türkiye
Rus petrol şirketi Lukoil’ün, yabancı varlıklarının faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T10:44+0300
2025-10-28T10:44+0300
2025-10-28T10:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
lukoil
rosneft
abd
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
yaptırım
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056317002_0:0:2419:1361_1920x0_80_0_0_a93ff6346fe0229937162ae761781174.jpg
Lukoil, bazı ülkelerin şirkete yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımınlar nedeniyle yurt dışındaki varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Potansiyel alıcılardan gelen başvuruların değerlendirilmesi başladı.Şirketin açıklamasında, “Varlık satışı, OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştiriliyor. Şirket, gerekirse, yurt dışındaki varlıklarının faaliyetlerinin devamını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunmayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta Rus petrol şirketleri Rosneft, Lukoil ve 34 yan şirketlerini yeni bir yaptırım paketine dahil etti. Bakanlık, söz konusu Rus şirketleriyle, yaptırımlar bağlamında tasfiye ile ilgili olan işlemlere 21 Kasım'a kadar izin verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-ukraynanin-ab-uyeligine-karsi-cikanlar-ile-ittifak-kurmak-istiyor-1100533481.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056317002_272:0:2419:1610_1920x0_80_0_0_c4e45c13dcc3d95ea6925d78ea67b8e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, lukoil, rosneft, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), yaptırım, petrol
rusya, lukoil, rosneft, abd, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), yaptırım, petrol
Lukoil, ABD’den yaptırımları ertelemeyi talep edebilir
Rus petrol şirketi Lukoil’ün, yabancı varlıklarının faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) tasfiye lisansının uzatılmasını talep etmeyi planladığı belirtildi.
Lukoil, bazı ülkelerin şirkete yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımınlar nedeniyle yurt dışındaki varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Potansiyel alıcılardan gelen başvuruların değerlendirilmesi başladı.
Şirketin açıklamasında, “Varlık satışı, OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştiriliyor. Şirket, gerekirse, yurt dışındaki varlıklarının faaliyetlerinin devamını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunmayı planlıyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta Rus petrol şirketleri Rosneft, Lukoil ve 34 yan şirketlerini yeni bir yaptırım paketine dahil etti. Bakanlık, söz konusu Rus şirketleriyle, yaptırımlar bağlamında tasfiye ile ilgili olan işlemlere 21 Kasım'a kadar izin verdi.