Trump'ın 'sesi kısıldı': 'Aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum'
Trump'ın 'sesi kısıldı': 'Aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum'
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada boğuk sesinin sağlık sorunundan değil, ticaret konularında 'aptalca davranan bazı kişilere... 18.11.2025
Trump'ın 'sesi kısıldı': 'Aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum'
04:33 18.11.2025 (güncellendi: 05:09 18.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada boğuk sesinin sağlık sorunundan değil, ticaret konularında 'aptalca davranan bazı kişilere bağırmasından' kaynaklandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, basın açıklaması yaparken hasta görünüyordu ve sesi kısıktı, bu durum Oval Ofis'teki gazetecilerin gözünden kaçmadı.
Trump, bir gazetecinin ses kısıklığı ile ilgili sorusuna, şöyle yanıt verdi:
"Kendimi harika hissediyorum. Ticaretle ve ülkeyle ilgili bir konuda aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum ve durumu düzelttim, ama bu insanlara çok sinirlendim"
Ekim ayında Trump bir sağlık kontrolünden daha geçti ve doktoru Sean Barbabella yaptığı açıklamada, başkanın 'olağanüstü' olduğunu ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın sıkı bir günlük programı sürdürebileceğini belirtmişti.