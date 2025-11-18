https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/trumpin-sesi-kisildi-aptalca-davrandiklari-icin-insanlara-bagiriyordum-1101075001.html

Trump'ın 'sesi kısıldı': 'Aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum'

Trump'ın 'sesi kısıldı': 'Aptalca davrandıkları için insanlara bağırıyordum'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada boğuk sesinin sağlık sorunundan değil, ticaret konularında 'aptalca davranan bazı kişilere... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T04:33+0300

2025-11-18T04:33+0300

2025-11-18T05:09+0300

dünya

donald trump

abd

ses

aptal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097050121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b34145f3d149dcb97ce07e16c72b604.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, basın açıklaması yaparken hasta görünüyordu ve sesi kısıktı, bu durum Oval Ofis'teki gazetecilerin gözünden kaçmadı.Trump, bir gazetecinin ses kısıklığı ile ilgili sorusuna, şöyle yanıt verdi:Ekim ayında Trump bir sağlık kontrolünden daha geçti ve doktoru Sean Barbabella yaptığı açıklamada, başkanın 'olağanüstü' olduğunu ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın sıkı bir günlük programı sürdürebileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bmgk-abdnin-gazze-planini-onayladi-1101074384.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ses, aptal