Terörsüz Türkiye kapsamında son bir yılda yurt içinde 303 mağara arandı
Terörsüz Türkiye kapsamında son bir yılda yurt içinde 303 mağara arandı
TBMM Plan Bütçe Komisyon'unda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine sunulan raporda
TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Bütçe maratonunda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakanlık tarafından komisyon üyesi milletvekillerine 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor dağıtıldı.Dağıtılan raporda ‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında atılan adımlara yer verildi. Bu kapsamda son bir yılda 91 arazi taraması yapıldığı, 303 mağara ve sığınak arandığı, 381 silah, 45 bin 233 mühimmat, 3 bin 162 kilo patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi. Son bir yılda yurt içinde 85 terör örgütü mensubunun da teslim olduğu vurgulandı.Terörizmin finansmanına yönelik de son bir yıl içinde 305 operasyon düzenlendiği, 205 kişinin tutuklandığı, 453 kişiye adli kontrol şartı uygulandığı ifade edildi. Bu kapsamda 170 milyon 262 bin TL’nin de ele geçirildiği vurgulandı.
Terörsüz Türkiye kapsamında son bir yılda yurt içinde 303 mağara arandı
TBMM Plan Bütçe Komisyon'unda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine sunulan raporda 'Terörsüz Türkiye' başlığında 303 mağarada arama yapıldığı ve 381 silahın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
