https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/terorsuz-turkiye-kapsaminda-son-bir-yilda-yurt-icinde-303-magara-arandi-1101056957.html

Terörsüz Türkiye kapsamında son bir yılda yurt içinde 303 mağara arandı

Terörsüz Türkiye kapsamında son bir yılda yurt içinde 303 mağara arandı

Sputnik Türkiye

TBMM Plan Bütçe Komisyon’unda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından komisyon üyesi milletvekillerine sunulan raporda... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T11:58+0300

2025-11-17T11:58+0300

2025-11-17T11:58+0300

türki̇ye

türkiye

haberler

i̇çişleri bakanlığı

terör saldırısı

terör örgütü

terör

terör eylemi

terörsüz türkiye

terör suçu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090597931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf2446d0584ecc7b3c9044a0dc25a88.jpg

TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor. Bütçe maratonunda İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bakanlık tarafından komisyon üyesi milletvekillerine 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor dağıtıldı.Dağıtılan raporda ‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında atılan adımlara yer verildi. Bu kapsamda son bir yılda 91 arazi taraması yapıldığı, 303 mağara ve sığınak arandığı, 381 silah, 45 bin 233 mühimmat, 3 bin 162 kilo patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi. Son bir yılda yurt içinde 85 terör örgütü mensubunun da teslim olduğu vurgulandı.Terörizmin finansmanına yönelik de son bir yıl içinde 305 operasyon düzenlendiği, 205 kişinin tutuklandığı, 453 kişiye adli kontrol şartı uygulandığı ifade edildi. Bu kapsamda 170 milyon 262 bin TL’nin de ele geçirildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mhp-lideri-bahceliden-kritik-terorsuz-turkiye-mesaji-en-buyuk-kozumuz-olacak-1100886152.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

terörsüz türkiye, içişleri bakanlığı bütçesi, tbmm plan ve bütçe komisyonu, iç güvenlik operasyonları, terörle mücadele raporu, mağara arama operasyonları, silah ve mühimmat ele geçirildi, terörizmin finansmanı operasyonu, 2026 bütçe görüşmeleri, içişleri bakanlığı 2025 faaliyet raporu