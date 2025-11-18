Türkiye
Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıklayan Trump: Onlar harika müttefikler
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Vaşhington'da ABD Başkanı Trump'ı ziyarete edecek. Trump, ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda Suudi... 18.11.2025
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. F-35'leri satacağız" şeklinde konuştu.ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, donald trump, suudi arabistan, f-35
Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıklayan Trump: Onlar harika müttefikler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Vaşhington'da ABD Başkanı Trump'ı ziyarete edecek. Trump, ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını belirtti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.
Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. F-35'leri satacağız" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.
DÜNYA
Maduro'dan Trump'a cevap: Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır
DÜNYA
Maduro'dan Trump'a cevap: Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır
10:00
