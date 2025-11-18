https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/suudi-arabistana-f-35-satacaklarini-aciklayan-trump-onlar-harika-muttefikler-1101081646.html

Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıklayan Trump: Onlar harika müttefikler

Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını açıklayan Trump: Onlar harika müttefikler

18.11.2025

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçağı satmaya hazır olduklarını açıkladı.Trump, "Bunu yapmayı planlıyorum. Onlar harika bir müttefikler. İran'ın durumuna bakın, onların nükleer kapasitelerini yok etmek için yaptıklarımıza bakın. Evet, bunu yapacağımızı söyleyebilirim. F-35'leri satacağız" şeklinde konuştu.ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında Riyad'a F-35 satabileceklerini ve bu konuyu değerlendirdiklerini ifade ediyordu.Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise bu sürecin bazı zorluklarının olduğu ve özellikle İsrail'in bu tür bir satışa razı olmadığı şeklinde değerlendirmeler paylaşılmıştı.

