Maduro'dan Trump'a cevap: Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır
Maduro'dan Trump'a cevap: Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmeye ilişkin, "Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezüella ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak" ifadesini kullandı.
Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın kendisiyle ilgili olarak, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" sözlerine değindi.Maduro, Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:Trump'a İngilizce "barış" çağrısında bulunan Maduro, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezüella'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' savaşa hayır, diyalog, diyalog" ifadelerini kullandı.Maduro, ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalede bulunması halinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ereceğini vurgulayarak, "Bu, onun liderliğinin ve isminin siyasi olarak sonu olur. Onu kışkırtıyorlar, kışkırtıyorlar ve provoke ediyorlar" diye konuştu.ABD'nin ülkesini hedef alan muhtemel bir askeri müdahalesini göz ardı etmediklerini dile getiren Maduro, askeri birliklerin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi."Trinidad ve Tobago halkı buna tamamen karşı"Bu arada Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'nun Başbakanı Kamla Persad-Bissessar'a da tepki gösteren Maduro, "Venezüella'yı tehdit etmek için Trinidad ve Tobago'nun denizlerini ve topraklarını, Venezüella'ya en yakın noktada 15 kilometre mesafede bulunan bir askeri gücü konuşlandırmak üzere ipotek etti ve Trinidad ile Tobago halkı buna tamamen karşı" yorumunda bulundu.Venezüella konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmeye ilişkin, "Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezüella ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak" ifadesini kullandı.
Haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'ın kendisiyle ilgili olarak, "Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" sözlerine değindi.
Maduro, Trump ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu ülke barış içindedir, barış içinde olmaya devam edecek ve ABD'den Venezüella ile kim görüşmek isterse, yüz yüze hiçbir sorun olmadan diyalog kuracak. Konuşmak isteyen herkes bizi burada bulacaktır. Sözünün arkasında duran, dürüst bir halkla karşılaşacaktır. Ancak 50 bin askerle yıkıcı bir planla gelen herkes, tüm şehirde bir savaşla karşı karşıya kalır."
Trump'a İngilizce "barış" çağrısında bulunan Maduro, "Burada izin verilmeyen tek şey Venezüella'nın Hristiyan halkının bombalanması ve katledilmesidir. Buna asla izin verilmez. Diyalog, bunu İngilizce söyledim ve her zaman tekrarlıyorum. İngilizce nasıl denir? 'Yes to peace; no to war. Never, never war' savaşa hayır, diyalog, diyalog" ifadelerini kullandı.
Maduro, ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahalede bulunması halinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ereceğini vurgulayarak, "Bu, onun liderliğinin ve isminin siyasi olarak sonu olur. Onu kışkırtıyorlar, kışkırtıyorlar ve provoke ediyorlar" diye konuştu.
ABD'nin ülkesini hedef alan muhtemel bir askeri müdahalesini göz ardı etmediklerini dile getiren Maduro, askeri birliklerin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.
"Trinidad ve Tobago halkı buna tamamen karşı"
Bu arada Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'nun Başbakanı Kamla Persad-Bissessar'a da tepki gösteren Maduro, "Venezüella'yı tehdit etmek için Trinidad ve Tobago'nun denizlerini ve topraklarını, Venezüella'ya en yakın noktada 15 kilometre mesafede bulunan bir askeri gücü konuşlandırmak üzere ipotek etti ve Trinidad ile Tobago halkı buna tamamen karşı" yorumunda bulundu.
Venezüella konusunda yeni bir gelişme olup olmadığı sorusuna "Hayır, yok" diyen Trump, "Maduro ile bazı görüşmeler yapıyor olabiliriz ve bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, onlar konuşmak istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.