SEDDK duyurdu: Trafik sigortasında ek indirim fırsatı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasında indirimli prim uygulamasından yararlanmasını... 18.11.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0d/1052711793_23:0:595:322_1920x0_80_0_0_4d83f5e6be97d8ba3280e678c370d140.jpg

1 Şubat 2026’dan itibaren engelli bireylerin trafik sigortasında mevcut indirimlere ek olarak ilave indirimden yararlanabileceği belirtildi.SEDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler, söz konusu tarihten sonra kendi adlarına kayıtlı bir araç için trafik sigortası yaptırırken mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye kadar ilave indirim alma hakkına sahip olacak.Yeni uygulama kapsamında, engelli bireye tanımlanan indirim oranı ve tutarı TC Kimlik Numarası üzerinden belirlenecek ve bu bilgiler trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde açık şekilde gösterilecek.

SON HABERLER

