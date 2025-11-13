https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/eski-ehliyeti-olanlara-cifte-ceza-turkiye-sigorta-birliginden-onemli-uyari-1100964308.html
Eski ehliyeti olanlara çifte ceza: Türkiye Sigorta Birliği'nden önemli uyarı
Türkiye Sigorta Birliği, geçerliliği sona eren eski tip ehliyet sahiplerini uyararak, bu belgelerle araç kullanılması halinde hem yasal işlem uygulanacağını... 13.11.2025
Eski ehliyeti olanlara çifte ceza: Türkiye Sigorta Birliği'nden önemli uyarı
Türkiye Sigorta Birliği, geçerliliği sona eren eski tip ehliyet sahiplerini uyararak, bu belgelerle araç kullanılması halinde hem yasal işlem uygulanacağını hem de sigorta işlemleri ile hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceğini açıkladı.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin sona erdiğini hatırlatarak sürücülere önemli bir çağrıda bulundu. Açıklamada, eski tip ehliyetlerini yenilemeyenlerin hem yasal yaptırımlarla hem de sigorta süreçlerinde ciddi sorunlarla karşılaşabileceği belirtildi.
TSB, sürücülerin belgelerini en kısa sürede yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmesinin "büyük önem taşıdığını" vurguladı.
'Hak kaybı yaşanabilir' uyarısı
Birlik, eski tip ehliyetle araç kullanılmasının sigorta işlemlerinde hak kaybına yol açabileceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği" vurgulanmıştır.
TSB, hem trafik güvenliği hem de sigorta süreçlerinin sağlıklı işlemesi için sürücülerin vakit kaybetmeden belgelerini yenilemesi gerektiğini belirtti.
Yasal yaptırım uygulanacak
Açıklamada, eski ehliyetlerin geçerliliğinin sona erdiği tarihler hatırlatıldı:
Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016’da verilmeye başlandı. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te sona erdi. 1 Kasım 2025’ten itibaren eski ehliyetler tamamen geçersiz hale geldi.
Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.
Sigorta Birliği’nden sürücülere son çağrı
TSB, mağduriyet yaşanmaması için sürücülerin eski ehliyetlerini gecikmeden yenilemeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”
Eski̇ tip ehliyet kullanmanın cezası ne kadar?
Geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL olarak belirlenmiş durumda.