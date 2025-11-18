Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Rusya: BMGK'da kabul edilen Gazze planı ciddi endişeler yaratıyor
Rusya: BMGK'da kabul edilen Gazze planı ciddi endişeler yaratıyor
2025-11-18T09:24+0300
2025-11-18T09:28+0300
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ve BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze planının ciddi endişeler yarattığını belirtti.Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı oylamada 13 oyla kabul edilen kararı değerlendiren Nebenzya, Gazze planının uygulanmasının tamamen onu hazırlayan ve kabul edenlerde olduğunun altını çizdi.Nebenzya, belgenin 'ABD-İsrail deneylerine kılıf' veya 'iki devletli çözüm için ölüm fermanı' haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı.Rus diplomat, ABD'nin barışı koruma potansiyelini göstermesi, 1967 sınırlarında ve Kudüs'ün başkent olduğu, uluslararası hukuka uygun bir çözüm sağlaması gerektiğini söyledi.ABD'nin hazırladığı belgede, Gazze'de kontrolün Filistin yönetimine devredilmesinin zamanlaması konusunda herhangi bir netlik bulunmadığına dikkat çeken Nebenzya, "Kararın temel kararları ve ilkeleri, özellikle de esas iki devletli çözüm formülünü teyit etmesi gerektiğine inanıyorduk" ifadelerini kullandı.Rusya'nın alternatif bir tasarı sunmadığını kaydeden Rus diplomat, "Moskova, Ramallah ve bazı Arap ülkelerinin tutumlarını dikkate aldı. Rus metni, konsepti kabul edilen BM kararlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu" dedi.Tasarının onaylanmasının ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm dünyaya teşekkür ederek "Bu, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak kayıtlara geçecek, dünyada daha fazla barışın yolunu açacak ve gerçek tarihi bir an olarak tarihe geçecek!" ifadelerini kullanmıştı.Hamas'tan gelen açıklamada ise, BMGK'da kabul edilen kararın Gazze'de uluslararası vesayeti dayattığı vurgulanmıştı.
09:24 18.11.2025 (güncellendi: 09:28 18.11.2025)
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti. Oylamada çekimser kalan Rusya'dan ilk tepki geldi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ve BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze planının ciddi endişeler yarattığını belirtti.

Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı oylamada 13 oyla kabul edilen kararı değerlendiren Nebenzya, Gazze planının uygulanmasının tamamen onu hazırlayan ve kabul edenlerde olduğunun altını çizdi.

Nebenzya, belgenin 'ABD-İsrail deneylerine kılıf' veya 'iki devletli çözüm için ölüm fermanı' haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Rus diplomat, ABD'nin barışı koruma potansiyelini göstermesi, 1967 sınırlarında ve Kudüs'ün başkent olduğu, uluslararası hukuka uygun bir çözüm sağlaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin hazırladığı belgede, Gazze'de kontrolün Filistin yönetimine devredilmesinin zamanlaması konusunda herhangi bir netlik bulunmadığına dikkat çeken Nebenzya, "Kararın temel kararları ve ilkeleri, özellikle de esas iki devletli çözüm formülünü teyit etmesi gerektiğine inanıyorduk" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın alternatif bir tasarı sunmadığını kaydeden Rus diplomat, "Moskova, Ramallah ve bazı Arap ülkelerinin tutumlarını dikkate aldı. Rus metni, konsepti kabul edilen BM kararlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu" dedi.

Tasarının onaylanmasının ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm dünyaya teşekkür ederek "Bu, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak kayıtlara geçecek, dünyada daha fazla barışın yolunu açacak ve gerçek tarihi bir an olarak tarihe geçecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas'tan gelen açıklamada ise, BMGK'da kabul edilen kararın Gazze'de uluslararası vesayeti dayattığı vurgulanmıştı.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
BMGK, ABD'nin Gazze planını onayladı
01:17
