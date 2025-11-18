https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/rusya-bmgkda-kabul-edilen-gazze-plani-ciddi-endiseler-yaratiyor-1101077834.html

Rusya: BMGK'da kabul edilen Gazze planı ciddi endişeler yaratıyor

Rusya: BMGK'da kabul edilen Gazze planı ciddi endişeler yaratıyor

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti. Oylamada çekimser... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ve BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze planının ciddi endişeler yarattığını belirtti.Rusya ve Çin'in çekimser kaldığı oylamada 13 oyla kabul edilen kararı değerlendiren Nebenzya, Gazze planının uygulanmasının tamamen onu hazırlayan ve kabul edenlerde olduğunun altını çizdi.Nebenzya, belgenin 'ABD-İsrail deneylerine kılıf' veya 'iki devletli çözüm için ölüm fermanı' haline gelmemesi gerektiği konusunda uyardı.Rus diplomat, ABD'nin barışı koruma potansiyelini göstermesi, 1967 sınırlarında ve Kudüs'ün başkent olduğu, uluslararası hukuka uygun bir çözüm sağlaması gerektiğini söyledi.ABD'nin hazırladığı belgede, Gazze'de kontrolün Filistin yönetimine devredilmesinin zamanlaması konusunda herhangi bir netlik bulunmadığına dikkat çeken Nebenzya, "Kararın temel kararları ve ilkeleri, özellikle de esas iki devletli çözüm formülünü teyit etmesi gerektiğine inanıyorduk" ifadelerini kullandı.Rusya'nın alternatif bir tasarı sunmadığını kaydeden Rus diplomat, "Moskova, Ramallah ve bazı Arap ülkelerinin tutumlarını dikkate aldı. Rus metni, konsepti kabul edilen BM kararlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyordu" dedi.Tasarının onaylanmasının ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tüm dünyaya teşekkür ederek "Bu, Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak kayıtlara geçecek, dünyada daha fazla barışın yolunu açacak ve gerçek tarihi bir an olarak tarihe geçecek!" ifadelerini kullanmıştı.Hamas'tan gelen açıklamada ise, BMGK'da kabul edilen kararın Gazze'de uluslararası vesayeti dayattığı vurgulanmıştı.

