Rosoboroneksport: Su-57'leri ihracata yönelik üretmeye hazırız
Rosoboroneksport: Su-57'leri ihracata yönelik üretmeye hazırız
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport'un 5. nesil Su-57 savaş uçaklarını ihracata yönelik üretmeye hazır olduğu belirtildi.
Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rus üretim tesislerinin beşinci nesil Su-57E savaş uçakları için yurt dışından gelen siparişleri karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.Rus basınına açıklama yapan Miheyev, “Su-57E, şu anda modern hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda muharebe deneyimine sahip tek beşinci nesil savaş uçağıdır. Elbette bu uçağa olan ilgi giderek artıyor. Rus sanayisi, bu uçakları ihracat sözleşmeleri kapsamında üretip yabancı müşterilere tedarik etmeye hazır, bu zaten kanıtlanmış bir gerçektir” diye konuştu.Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, gelişmiş silah ve aviyonik sistemler kullanarak hava, kara ve su üstü hedeflerine karşı çok çeşitli muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Su-57, gerçek muharebe koşullarında Batılı hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini kanıtlamış dünyanın tek 5. nesil savaş uçağı.
Rosoboroneksport: Su-57'leri ihracata yönelik üretmeye hazırız

13:36 18.11.2025
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un 5. nesil Su-57 savaş uçaklarını ihracata yönelik üretmeye hazır olduğu belirtildi.
Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rus üretim tesislerinin beşinci nesil Su-57E savaş uçakları için yurt dışından gelen siparişleri karşılamaya hazır olduğunu duyurdu.
Rus basınına açıklama yapan Miheyev, “Su-57E, şu anda modern hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda muharebe deneyimine sahip tek beşinci nesil savaş uçağıdır. Elbette bu uçağa olan ilgi giderek artıyor. Rus sanayisi, bu uçakları ihracat sözleşmeleri kapsamında üretip yabancı müşterilere tedarik etmeye hazır, bu zaten kanıtlanmış bir gerçektir” diye konuştu.
Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, gelişmiş silah ve aviyonik sistemler kullanarak hava, kara ve su üstü hedeflerine karşı çok çeşitli muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Su-57, gerçek muharebe koşullarında Batılı hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini kanıtlamış dünyanın tek 5. nesil savaş uçağı.
Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
MULTİMEDYA
Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
Dün, 17:51
