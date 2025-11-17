https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rus-5-nesil-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1101068233.html

Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?

Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağının ihracat versiyonu, Uluslararası Dubai Airshow Fuarı'nda en... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T17:51+0300

2025-11-17T17:51+0300

2025-11-17T17:51+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

rusya

su-57

savaş uçağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101068056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00ef0a3df0ab2faeb43482678e3df362.png

Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, gelişmiş silah ve aviyonik sistemler kullanarak hava, kara ve su üstü hedeflerine karşı çok çeşitli muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Su-57, gerçek muharebe koşullarında Batılı hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini kanıtlamış dünyanın tek 5. nesil savaş uçağı.Daha önce düzenlenen biçok havacılık ve uzay fuarında da ilgi odağı olan Su-57E uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler? Sputnik Türkiye Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler? 2025-11-17T17:51+0300 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya, видео, su-57, savaş uçağı