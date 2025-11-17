https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rus-5-nesil-savas-ucagi-su-57nin-teknik-ozellikleri-neler-1101068233.html
Rus 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin teknik özellikleri neler?
Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağının ihracat versiyonu, Uluslararası Dubai Airshow Fuarı'nda en... 17.11.2025
Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, gelişmiş silah ve aviyonik sistemler kullanarak hava, kara ve su üstü hedeflerine karşı çok çeşitli muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Su-57, gerçek muharebe koşullarında Batılı hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini kanıtlamış dünyanın tek 5. nesil savaş uçağı.Daha önce düzenlenen biçok havacılık ve uzay fuarında da ilgi odağı olan Su-57E uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Rusya'nın son yıllarda geliştirdiği en etkili muharebe araçlarından 5. nesil Su-57 savaş uçağının ihracat versiyonu, Uluslararası Dubai Airshow Fuarı'nda en çok ilgi çeken modellerden biri oldu.
Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-57, gelişmiş silah ve aviyonik sistemler kullanarak hava, kara ve su üstü hedeflerine karşı çok çeşitli muharebe görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Su-57, gerçek muharebe koşullarında Batılı hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini kanıtlamış dünyanın tek 5. nesil savaş uçağı.
Daha önce düzenlenen biçok havacılık ve uzay fuarında da ilgi odağı olan Su-57E uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.