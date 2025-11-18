https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/putin-rusyanin-sio-ulkeleriyle-ticaretinin-yuzde-97sinden-fazlasi-ulusal-para-birimleriyle-1101095310.html
Putin: Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaretinin yüzde 97'sinden fazlası ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor
Putin: Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaretinin yüzde 97'sinden fazlası ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor
2025-11-18T16:31+0300
2025-11-18T16:31+0300
2025-11-18T16:58+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın heyet başkanlarını Kremlin'de kabul etti. Rus lider, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ulusal para birimleri üzerinden yaptığı karşılıklı ödemelerin oranının yüzde 97'i aştığını vurguladı.Rus lider, ŞİÖ üyelerinin ortak hedefinin, örgütün dünyadaki en etkililerden biri olarak rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı: 'Rusya ile ŞİÖ arasındaki ticaret hacmi 409 milyar dolara ulaştı'Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret cirosunun büyümeye devam ettiğini ve 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştığını söyledi.Rus lider, "Rusya'nın ŞİÖ üye ülkeleriyle ticaret cirosu 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Elbette bu cironun aslan payı Çin Halk Cumhuriyeti ile olan etkileşimimizden geliyor, ancak diğer ŞİÖ üye ülkeleriyle olan ticaretimiz de artıyor" diye konuştu.'ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınması örgütün gündeminde'Rusya Devlet Başkanı, ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınmasının örgütün gündeminde olduğunu ifade etti.Putin, "Rusya, tedarik zincirlerini etkilemeye yönelik dış girişimlere rağmen enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" vurgusunu yaptı.
Rus lider Putin, Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle ulusal para birimleri üzerinden yaptığı karşılıklı ödemelerin oranının yüzde 97'yi aştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın heyet başkanlarını Kremlin'de kabul etti. Rus lider, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ulusal para birimleri üzerinden yaptığı karşılıklı ödemelerin oranının yüzde 97'i aştığını vurguladı.
Rus lider, ŞİÖ üyelerinin ortak hedefinin, örgütün dünyadaki en etkililerden biri olarak rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı:
Hepimizin ortak bir hedefi var, Avrasya kıtasının ve hatta küresel ölçekte en büyük bölgesel birliklerden biri olan ŞİÖ’nün otoritesini ve etkisini artırmak. Ve elbette hükümetlerin somut pratik çalışmaları oluşturmada, örgütün üye devletleri arasındaki çok yönlü etkileşimi genişletmede özel bir rolü var. Pratik çalışmalar söz konusu olduğunda hükümetlerin her zaman özel bir rolü vardır. Bu pratik çalışmaları da zaten hükümet, yani sizin liderliğinizdeki ekipler yürütüyor.
'Rusya ile ŞİÖ arasındaki ticaret hacmi 409 milyar dolara ulaştı'
Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret cirosunun büyümeye devam ettiğini ve 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Rus lider, "Rusya'nın ŞİÖ üye ülkeleriyle ticaret cirosu 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Elbette bu cironun aslan payı Çin Halk Cumhuriyeti ile olan etkileşimimizden geliyor, ancak diğer ŞİÖ üye ülkeleriyle olan ticaretimiz de artıyor" diye konuştu.
'ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınması örgütün gündeminde'
Rusya Devlet Başkanı, ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınmasının örgütün gündeminde olduğunu ifade etti.
Putin, "Rusya, tedarik zincirlerini etkilemeye yönelik dış girişimlere rağmen enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" vurgusunu yaptı.