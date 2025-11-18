https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/putin-rusyanin-sio-ulkeleriyle-ticaretinin-yuzde-97sinden-fazlasi-ulusal-para-birimleriyle-1101095310.html

Putin: Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaretinin yüzde 97'sinden fazlası ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor

Putin: Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaretinin yüzde 97'sinden fazlası ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle ulusal para birimleri üzerinden yaptığı karşılıklı ödemelerin oranının yüzde 97'yi... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T16:31+0300

2025-11-18T16:31+0300

2025-11-18T16:58+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

şi̇ö

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

avrasya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100734690_0:0:741:418_1920x0_80_0_0_cb9da58c6e3e09d9740ac591c40400b4.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın heyet başkanlarını Kremlin'de kabul etti. Rus lider, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ulusal para birimleri üzerinden yaptığı karşılıklı ödemelerin oranının yüzde 97'i aştığını vurguladı.Rus lider, ŞİÖ üyelerinin ortak hedefinin, örgütün dünyadaki en etkililerden biri olarak rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı: 'Rusya ile ŞİÖ arasındaki ticaret hacmi 409 milyar dolara ulaştı'Putin, Rusya'nın ŞİÖ ülkeleriyle ticaret cirosunun büyümeye devam ettiğini ve 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştığını söyledi.Rus lider, "Rusya'nın ŞİÖ üye ülkeleriyle ticaret cirosu 2024 yılında 409 milyar dolara ulaştı ve büyümeye devam ediyor. Elbette bu cironun aslan payı Çin Halk Cumhuriyeti ile olan etkileşimimizden geliyor, ancak diğer ŞİÖ üye ülkeleriyle olan ticaretimiz de artıyor" diye konuştu.'ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınması örgütün gündeminde'Rusya Devlet Başkanı, ŞİÖ bünyesinde bir veri bankasının kurulması ve kredi notlarının karşılıklı olarak tanınmasının örgütün gündeminde olduğunu ifade etti.Putin, "Rusya, tedarik zincirlerini etkilemeye yönelik dış girişimlere rağmen enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/putin-ve-tokayev-stratejik-ortaklik-bildirgesi-kabul-etti-1100939161.html

rusya

avrasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya