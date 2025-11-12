https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/putin-ve-tokayev-stratejik-ortaklik-bildirgesi-kabul-etti-1100939161.html

Putin ve Tokayev, Stratejik Ortaklık Bildirgesi kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Kazakistan-Rusya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifak düzeyine geçişine ilişkin bir bildirge imzaladı.Tokayev Salı günü iki günlük resmi ziyaretle Moskova'ya geldi. Rusya ile Kazakistan arasında resmi üst düzey görüşmeler ise bugün Kremlin'de gerçekleşti.Görüşmelerin ardından ortak belgeleri imzalama töreni düzenlendi.Liderlerin Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında Putin, ülkeler arasındaki karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin payının yüzde 90'ı aştığını ifade etti.Rus lider, Rusya'nın Kazakistan'ın önde gelen yatırımcıları arasında yer aldığını, ülkede 17 binden fazla Rus iştiraklı işletmenin bulunduğunu kaydetti.Putin, iki ülkenin nadir toprak metallerinin çıkarılmasında işbirliğini yoğunlaştırmayı planladıklarını da kaydetti.Tokayev ise nükleer santral inşaatı projesi de dahil olmak üzere, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom ile verimli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.Kazak lider, Putin'in Kazakistan'da küresel ölçekli bir lider olarak tanındığını ve saygı gördüğünü, dünyanın ise onu Rusya'yı ve Rusları savunma sembolü olarak gördüğünü ifade etti.

