Putin, Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü
Putin, Moğolistan Başbakanı Zandanshatar ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Moğolistan Başbakanı Gombojavyn Zandanshatar ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel iş... 18.11.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan Başbakanı Gombojavyn Zandanshatar ile Kremlin’de bir araya geldi. Görüşmede, Rusya ile Moğolistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı..Putin, “İş birliğimizi genişletme bakımından ilişkilerimizin iyi bir düzeyde olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyerek, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve bilimsel-teknik iş birliğini kapsayan hükümetler arası komisyon toplantısının yıl sonuna kadar Ulanbatur'da düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.Putin ayrıca, Rusya’nın Çin-Moğolistan-Rusya üçlü iş birliği formatına özel önem verdiğini vurguladı.Görüşme sırasında Başbakan Zandanshatar da, taraflar arasındaki mali işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla Moğolistan’da bir Rus bankası şubesinin açılmasına izin vermeye hazır olduklarını ifade etti.
23:17 18.11.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Moğolistan Başbakanı Gombojavyn Zandanshatar ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve ekonomik konuları ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan Başbakanı Gombojavyn Zandanshatar ile Kremlin’de bir araya geldi. Görüşmede, Rusya ile Moğolistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı..
Putin, “İş birliğimizi genişletme bakımından ilişkilerimizin iyi bir düzeyde olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyerek, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve bilimsel-teknik iş birliğini kapsayan hükümetler arası komisyon toplantısının yıl sonuna kadar Ulanbatur'da düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.
Putin ayrıca, Rusya’nın Çin-Moğolistan-Rusya üçlü iş birliği formatına özel önem verdiğini vurguladı.
Görüşme sırasında Başbakan Zandanshatar da, taraflar arasındaki mali işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla Moğolistan’da bir Rus bankası şubesinin açılmasına izin vermeye hazır olduklarını ifade etti.
