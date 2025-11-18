https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/putin-hindistan-disisleri-bakani-jaishankar-ile-gorustu-1101102375.html
Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı Kremlin’de kabul etti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Kremlin’de bir araya geldi. Putin ve Jaishankar arasındaki son görüşme, Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Rusya’da düzenlenen ticaret, ekonomi, bilim-teknik ve kültürel işbirliğine ilişkin Rusya-Hindistan Hükümetlerarası Komisyon’un 26. toplantısına katıldığı Ağustos ayında gerçekleşmişti.Kremlin’deki görüşmeye Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.
rusya
hindistan
