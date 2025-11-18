https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/putin-cin-devlet-konseyi-baskaniyla-iki-tarafli-isbirligini-gorustu-1101096529.html
Putin, Çin Başbakanı Çiang ile iki taraflı işbirliğini görüştü
Putin, Çin Başbakanı Çiang ile iki taraflı işbirliğini görüştü
Sputnik Türkiye
Putin, Kremlin’de Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, Moskova-Pekin ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirtti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T17:16+0300
2025-11-18T17:16+0300
2025-11-18T17:40+0300
dünya
vladimir putin
rusya
çin
moskova
pekin
şi cinping
kremlin
çin devlet konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428731_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_dbaed730b4782d19a06481f234c3fdcf.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğini değerlendirdi. Putin, ilişkilerin karşılıklı saygı, eşitlik ve çıkar temelli olduğunu vurguladı.Putin, "Moskova ve Pekin ilişkileri, tarihinin en iyi döneminde. Bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı yarar ve birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda destek ilkeleri üzerine kurulu olup, aynı zamanda hiç kimseye karşı yöneltilmemiştir" ifadelerini kullandı.Putin, eylül ayında Çin’e yaptığı ziyareti ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeleri sıcak duygularla hatırladığını söyleyerek, Başbakandan Çin liderine selamlarını iletmesini istedi.Rus lider, Çin’in Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş kararından dolayı Pekin yönetimine teşekkür etti. Rusya’nın da kısa süre içinde Çin vatandaşları için karşılıklı vizesiz giriş uygulamasını yürürlüğe koyacağını belirten Putin, bunun ekonomik ve insani alanlarda önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirerek, “Bu uygulama, ilişkilerimizin gelişiminde adeta olumlu bir sıçrama etkisi yaratacaktır” dedi.Putin ayrıca Moskova ile Pekin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki çalışmalarının, örgütün çok kutuplu dünya düzeninin temel sütunlarından biri haline gelmesine ve ayrımcılıktan uzak bir uluslararası ticaret sistemi oluşmasına katkı sağladığını vurguladı.Görüşmeye Rusya tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Başbakan Mihail Mişustin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/putin-rusyanin-sio-ulkeleriyle-ticaretinin-yuzde-97sinden-fazlasi-ulusal-para-birimleriyle-1101095310.html
rusya
çin
moskova
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428731_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_ecdcdf2a7fb9a7655fd001979dc7b868.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, çin, moskova, pekin, şi cinping, kremlin, çin devlet konseyi
vladimir putin, rusya, çin, moskova, pekin, şi cinping, kremlin, çin devlet konseyi
Putin, Çin Başbakanı Çiang ile iki taraflı işbirliğini görüştü
17:16 18.11.2025 (güncellendi: 17:40 18.11.2025)
Putin, Kremlin’de Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, Moskova-Pekin ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğini değerlendirdi. Putin, ilişkilerin karşılıklı saygı, eşitlik ve çıkar temelli olduğunu vurguladı.
Putin, "Moskova ve Pekin ilişkileri, tarihinin en iyi döneminde. Bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı yarar ve birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda destek ilkeleri üzerine kurulu olup, aynı zamanda hiç kimseye karşı yöneltilmemiştir" ifadelerini kullandı.
Putin, eylül ayında Çin’e yaptığı ziyareti ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeleri sıcak duygularla hatırladığını söyleyerek, Başbakandan Çin liderine selamlarını iletmesini istedi.
Rus lider, Çin’in Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş kararından dolayı Pekin yönetimine teşekkür etti. Rusya’nın da kısa süre içinde Çin vatandaşları için karşılıklı vizesiz giriş uygulamasını yürürlüğe koyacağını belirten Putin, bunun ekonomik ve insani alanlarda önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirerek, “Bu uygulama, ilişkilerimizin gelişiminde adeta olumlu bir sıçrama etkisi yaratacaktır” dedi.
Putin ayrıca Moskova ile Pekin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki çalışmalarının, örgütün çok kutuplu dünya düzeninin temel sütunlarından biri haline gelmesine ve ayrımcılıktan uzak bir uluslararası ticaret sistemi oluşmasına katkı sağladığını vurguladı.
Görüşmeye Rusya tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Başbakan Mihail Mişustin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko katıldı.