Putin, Çin Başbakanı Çiang ile iki taraflı işbirliğini görüştü

Putin, Çin Başbakanı Çiang ile iki taraflı işbirliğini görüştü

Sputnik Türkiye

Putin, Kremlin’de Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, Moskova-Pekin ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirtti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Çiang ile gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili işbirliğini değerlendirdi. Putin, ilişkilerin karşılıklı saygı, eşitlik ve çıkar temelli olduğunu vurguladı.Putin, "Moskova ve Pekin ilişkileri, tarihinin en iyi döneminde. Bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı yarar ve birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda destek ilkeleri üzerine kurulu olup, aynı zamanda hiç kimseye karşı yöneltilmemiştir" ifadelerini kullandı.Putin, eylül ayında Çin’e yaptığı ziyareti ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeleri sıcak duygularla hatırladığını söyleyerek, Başbakandan Çin liderine selamlarını iletmesini istedi.Rus lider, Çin’in Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş kararından dolayı Pekin yönetimine teşekkür etti. Rusya’nın da kısa süre içinde Çin vatandaşları için karşılıklı vizesiz giriş uygulamasını yürürlüğe koyacağını belirten Putin, bunun ekonomik ve insani alanlarda önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirerek, “Bu uygulama, ilişkilerimizin gelişiminde adeta olumlu bir sıçrama etkisi yaratacaktır” dedi.Putin ayrıca Moskova ile Pekin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki çalışmalarının, örgütün çok kutuplu dünya düzeninin temel sütunlarından biri haline gelmesine ve ayrımcılıktan uzak bir uluslararası ticaret sistemi oluşmasına katkı sağladığını vurguladı.Görüşmeye Rusya tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Başbakan Mihail Mişustin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko katıldı.

