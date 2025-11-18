Türkiye
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ozel-okulda-gizli-kamera-skandali-adana-valiliginden-aciklama-1101092946.html
Özel okulda gizli kamera skandalı: Adana Valiliği'nden açıklama
Özel okulda gizli kamera skandalı: Adana Valiliği'nden açıklama
Sputnik Türkiye
Adana’da bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunması üzerine başlatılan soruşturmada görsel sanatlar öğretmeni E.İ. hakkında işlem yapıldı. Kamera 24... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T15:04+0300
2025-11-18T15:04+0300
türki̇ye
adana
adana valiliği
gizli kamera
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/05/1056098678_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d11882a6b44edb528b4dde1ebbb6a3d4.jpg
Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Olayın 24 Ekim’de fark edilmesiyle birlikte okul yönetiminin hızla harekete geçtiği bildirildi.Öğretmenin sözleşmesi aynı gün feshedildiAçıklamaya göre, tuvalette gizli kamera fark edilince durum hemen okul yönetimine iletildi. Yönetim tarafından yapılan incelemede görsel sanatlar öğretmeni E.İ. ile bağlantı kuruldu.Valilik, sürecin hızlı işlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmıştır.”Kamera ile birlikte bulunan dijital ekipmanlar da inceleme yapılmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi.Savcılığa suç duyurusu yapıldıÖzel okul yönetimi, olayın aydınlatılması amacıyla 27 Ekim’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.Öğretmen 29 Ekim’de tutuklandıValilik açıklamasının devamında, öğretmenin gözaltına alındığı ve yasal sürecin işlediği kaydedildi:“Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim’de tutuklanmıştır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kyk-burs-odemeleri-basladi-kime-ne-zaman-yatacak-1101087951.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/05/1056098678_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_1f844a4b419e9a5790f2ce4b573e80b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, adana valiliği, gizli kamera, cumhuriyet başsavcılığı
adana, adana valiliği, gizli kamera, cumhuriyet başsavcılığı

Özel okulda gizli kamera skandalı: Adana Valiliği'nden açıklama

15:04 18.11.2025
© AAGizli kamera
Gizli kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AA
Abone ol
Adana’da bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunması üzerine başlatılan soruşturmada görsel sanatlar öğretmeni E.İ. hakkında işlem yapıldı. Kamera 24 Ekim’de tespit edilir edilmez öğretmenin sözleşmesi feshedildi, dijital materyaller emniyete teslim edildi. Şüpheli öğretmen 29 Ekim’de tutuklandı.
Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Olayın 24 Ekim’de fark edilmesiyle birlikte okul yönetiminin hızla harekete geçtiği bildirildi.

Öğretmenin sözleşmesi aynı gün feshedildi

Açıklamaya göre, tuvalette gizli kamera fark edilince durum hemen okul yönetimine iletildi. Yönetim tarafından yapılan incelemede görsel sanatlar öğretmeni E.İ. ile bağlantı kuruldu.
Valilik, sürecin hızlı işlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmıştır.”
Kamera ile birlikte bulunan dijital ekipmanlar da inceleme yapılmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi.

Savcılığa suç duyurusu yapıldı

Özel okul yönetimi, olayın aydınlatılması amacıyla 27 Ekim’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.

Öğretmen 29 Ekim’de tutuklandı

Valilik açıklamasının devamında, öğretmenin gözaltına alındığı ve yasal sürecin işlediği kaydedildi:
“Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim’de tutuklanmıştır.”
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
TÜRKİYE
KYK burs ödemeleri başladı: Kime, ne zaman yatacak?
13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала