Özel okulda gizli kamera skandalı: Adana Valiliği'nden açıklama
Adana'da bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunması üzerine başlatılan soruşturmada görsel sanatlar öğretmeni E.İ. hakkında işlem yapıldı. Kamera 24... 18.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/05/1056098678_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d11882a6b44edb528b4dde1ebbb6a3d4.jpg
Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Olayın 24 Ekim’de fark edilmesiyle birlikte okul yönetiminin hızla harekete geçtiği bildirildi.Öğretmenin sözleşmesi aynı gün feshedildiAçıklamaya göre, tuvalette gizli kamera fark edilince durum hemen okul yönetimine iletildi. Yönetim tarafından yapılan incelemede görsel sanatlar öğretmeni E.İ. ile bağlantı kuruldu.Valilik, sürecin hızlı işlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmıştır.”Kamera ile birlikte bulunan dijital ekipmanlar da inceleme yapılmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi.Savcılığa suç duyurusu yapıldıÖzel okul yönetimi, olayın aydınlatılması amacıyla 27 Ekim’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.Öğretmen 29 Ekim’de tutuklandıValilik açıklamasının devamında, öğretmenin gözaltına alındığı ve yasal sürecin işlediği kaydedildi:“Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim’de tutuklanmıştır.”
Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Olayın 24 Ekim’de fark edilmesiyle birlikte okul yönetiminin hızla harekete geçtiği bildirildi.
Öğretmenin sözleşmesi aynı gün feshedildi
Açıklamaya göre, tuvalette gizli kamera fark edilince durum hemen okul yönetimine iletildi. Yönetim tarafından yapılan incelemede görsel sanatlar öğretmeni E.İ. ile bağlantı kuruldu.
Valilik, sürecin hızlı işlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmıştır.”
Kamera ile birlikte bulunan dijital ekipmanlar da inceleme yapılmak üzere emniyet birimlerine teslim edildi.
Savcılığa suç duyurusu yapıldı
Özel okul yönetimi, olayın aydınlatılması amacıyla 27 Ekim’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiği belirtildi.
Öğretmen 29 Ekim’de tutuklandı
Valilik açıklamasının devamında, öğretmenin gözaltına alındığı ve yasal sürecin işlediği kaydedildi:
“Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim’de tutuklanmıştır.”