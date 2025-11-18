https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kyk-burs-odemeleri-basladi-kime-ne-zaman-yatacak-1101087951.html

KYK burs ödemeleri başladı: Kime, ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 döneminde ilk kez burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığını duyurdu. Ekim ve kasım aylarını... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ilk kez burs/kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için ödemelerin başladığını açıkladı. Öğrenciler ilk ödemelerine bugünden itibaren Ziraat Bankası hesapları üzerinden ulaşabilecek.Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacakBakanlık, kasım ayı ilk burs/kredi ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu.Buna göre:İlk ödeme kapsamında öğrencilere ekim + kasım olmak üzere iki aylık burs/kredi verilecek.GSB, ilk ödeme döneminden sonra burs ve kredi ödemelerinin her ay 6-10 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Düzenleme yine TC kimlik numaralarının son hanesine göre devam edecek.2025 burs ve kredi tutarları açıklandıBakanlık, 2025 yılı burs ve kredi tutarlarını da paylaştı. Buna göre:Öğrenciler ilk etapta iki aylık ödeme alırken, ocak ayından itibaren zamlı burs ve kredi ödemeleri yapılacak.GSB, tüm burs ve kredi ödemelerinin Ziraat Bankası üzerinden yapılacağını belirtti. Öğrencilerin hesapları sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacak ve ödemeler bu hesaplara yatırılacak.

2025

