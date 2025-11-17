Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/15-bin-ogretmen-atamasi-icin-tarih-belli-oldu-1101057519.html
15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu
15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Sözlü sınav puanı ve KPSS puanıyla oluşan başarı sıralaması... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T12:06+0300
2025-11-17T12:06+0300
türki̇ye
öğretmen
öğretmen atamaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_0:44:1000:607_1920x0_80_0_0_dd6ec0b2703fa226873f43b52bab094c.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen ataması için merakla beklenen tercih sürecini bugün itibarıyla başlattı. Adaylar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinden oluşan başarı sıralamalarına göre tercih ekranlarına erişebiliyor.MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını 29 Ağustos’ta açıklamıştı.Ardından;Kesinleşen puanlarla oluşturulan sıralamalar, adayların tercih ekranına yansıdı.21 Kasim son tarihAdaylar, 60 ve üzeri sözlü sınav puanıyla tercih hakkı kazanacak. Bu kapsamda başvuru sahipleri:Başvurular 21 Kasım saat 16.00’ya kadar sürecek.Atamalar 24 Kasım’da yapılacakMEB’in planlamasına göre öğretmen atamaları 24 Kasım Öğretmenler Gününde duyurulacak.Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla birlikte 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.Bu atamayla birlikte MEB, öğretmen istihdamında KPSS + sözlü sınav sistemini son kez uygulamış olacak. Bundan sonraki dönemlerde sözleşmeli öğretmenlik alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece öğretmen adaylarının akademi eğitimi sonrası mesleğe başlaması planlanıyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin başladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamalari-icin-basvurular-basladi-1100969830.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103755/81/1037558192_66:0:934:651_1920x0_80_0_0_d9dc4c1e097c07e6819948484fd525ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
öğretmen, öğretmen atamaları
öğretmen, öğretmen atamaları

15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

12:06 17.11.2025
© Fotoğraf : İHAöğretmen, atama
öğretmen, atama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© Fotoğraf : İHA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Sözlü sınav puanı ve KPSS puanıyla oluşan başarı sıralaması doğrultusunda adaylar 21 Kasım’a kadar tercih yapabilecek. Atamalar 24 Kasım’da açıklanacak, göreve başlama tarihi ise 19 Ocak 2026 olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen ataması için merakla beklenen tercih sürecini bugün itibarıyla başlattı. Adaylar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinden oluşan başarı sıralamalarına göre tercih ekranlarına erişebiliyor.
MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını 29 Ağustos’ta açıklamıştı.
Ardından;
1–5 Eylül tarihleri arasında itiraz süreci yürütüldü,
3 Ekim tarihine kadar komisyonlar tarafından itirazlar değerlendirildi.
Kesinleşen puanlarla oluşturulan sıralamalar, adayların tercih ekranına yansıdı.

21 Kasim son tarih

Adaylar, 60 ve üzeri sözlü sınav puanıyla tercih hakkı kazanacak. Bu kapsamda başvuru sahipleri:
En fazla 40 eğitim kurumunu,
Tamamen elektronik ortamda tercih listesine ekleyebilecek.
Başvurular 21 Kasım saat 16.00’ya kadar sürecek.

Atamalar 24 Kasım’da yapılacak

MEB’in planlamasına göre öğretmen atamaları 24 Kasım Öğretmenler Gününde duyurulacak.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla birlikte 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.
Bu atamayla birlikte MEB, öğretmen istihdamında KPSS + sözlü sınav sistemini son kez uygulamış olacak. Bundan sonraki dönemlerde sözleşmeli öğretmenlik alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece öğretmen adaylarının akademi eğitimi sonrası mesleğe başlaması planlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin başladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
TÜRKİYE
MEB duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurular ne zaman başlayacak?
13 Kasım, 14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала