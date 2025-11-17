https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/15-bin-ogretmen-atamasi-icin-tarih-belli-oldu-1101057519.html

15 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Sözlü sınav puanı ve KPSS puanıyla oluşan başarı sıralaması... 17.11.2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen ataması için merakla beklenen tercih sürecini bugün itibarıyla başlattı. Adaylar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’sinden oluşan başarı sıralamalarına göre tercih ekranlarına erişebiliyor.MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını 29 Ağustos’ta açıklamıştı.Ardından;Kesinleşen puanlarla oluşturulan sıralamalar, adayların tercih ekranına yansıdı.21 Kasim son tarihAdaylar, 60 ve üzeri sözlü sınav puanıyla tercih hakkı kazanacak. Bu kapsamda başvuru sahipleri:Başvurular 21 Kasım saat 16.00’ya kadar sürecek.Atamalar 24 Kasım’da yapılacakMEB’in planlamasına göre öğretmen atamaları 24 Kasım Öğretmenler Gününde duyurulacak.Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla birlikte 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.Bu atamayla birlikte MEB, öğretmen istihdamında KPSS + sözlü sınav sistemini son kez uygulamış olacak. Bundan sonraki dönemlerde sözleşmeli öğretmenlik alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece öğretmen adaylarının akademi eğitimi sonrası mesleğe başlaması planlanıyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin başladığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

