Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Son olarak Kıskanmak isimli dizide rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte dizi setine giderken Beykoz yolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arabada çocukları da vardı Ünlü oyuncu Namal, okulların tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Beykoz yolunda, şoförünün kullandığı araca başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle araç büyük hasar görürken, Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile şoförü emniyet kemerleri takılı ve hava yastıkları açıldığı için hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Namal ve yanındakilerin tetkikleri yapılırken, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Namal, kazanın ardından bugün ve yarın sete ara verecek.
