https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/unlu-oyuncu-ozgu-namaldan-korkutan-haber-cocuklariyla-birlikte-trafik-kazasi-gecirdi--1100928053.html

Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan korkutan haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte dizi setine giderken trafik kazası geçirdi. Namal ve çocuklarının kazayı ufak sıyrıklarla atlattıkları... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T13:40+0300

2025-11-12T13:40+0300

2025-11-12T13:40+0300

yaşam

özgü namal

beykoz

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100927864_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_e05dbad5472184c3759b866e978fe31a.jpg

Son olarak Kıskanmak isimli dizide rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte dizi setine giderken Beykoz yolunda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arabada çocukları da vardı Ünlü oyuncu Namal, okulların tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Beykoz yolunda, şoförünün kullandığı araca başka bir araç çarptı. Kazanın etkisiyle araç büyük hasar görürken, Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile şoförü emniyet kemerleri takılı ve hava yastıkları açıldığı için hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Namal ve yanındakilerin tetkikleri yapılırken, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Namal, kazanın ardından bugün ve yarın sete ara verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/polis-kovalamacasi-kotu-bitti-bara-dalan-arac-4-can-aldi-13-kisi-yaralandi-1100840094.html

beykoz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgü namal, beykoz, trafik kazası