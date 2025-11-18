https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/meteorolojiden-iki-bolge-icin-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-saatte-70-kmye-cikiyor-1101075288.html

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyor

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyor

Sputnik Türkiye

18 Kasım hava durumu: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Edirne ile Kırklareli’nde sağanak yağış uyarısı. Pek çok bölgede pus ve sis bekleniyor.

2025-11-18T06:46+0300

2025-11-18T06:46+0300

2025-11-18T06:46+0300

yaşam

meteoroloji

fırtına

denizde fırtına uyarısı

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098556642_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65e4686de051fc09216926a1775e3ffe.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkatRüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARABURSA – 25°C – Parçalı bulutluÇANAKKALE – 22°C – Parçalı bulutluİSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutluKIRKLARELİ – 19°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAFYONKARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutluMANİSA – 22°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZADANA – 24°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 20°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUANKARA – 17°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ – 16°C – Parçalı ve az bulutluKONYA – 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZBOLU – 18°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 22°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP – 22°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 18°C – Parçalı ve az bulutluRİZE – 19°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 22°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON – 20°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUERZURUM – 8°C – Parçalı bulutluKARS – 13°C – Parçalı bulutluMALATYA – 12°C – Parçalı bulutluVAN – 12°C – Parçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 17°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 17°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 16°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 17°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmara-denizinde-firtina-alarmi-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1101074260.html

denizde fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

18 kasım hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü açıklaması, marmara'da fırtına uyarısı, kuzey ege rüzgar hızı 50-70 km, edirne sağanak yağış, kırklareli sağanak yağış, akdeniz pus ve sis, i̇ç anadolu sabah sis, karadeniz sis uyarısı, doğu anadolu hava sıcaklığı, güneydoğu anadolu hava durumu, bölgesel hava tahminleri, bugün hava nasıl olacak, fırtına uyarısı hangi bölgeler, 18 kasım sabah hava durumu