Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyor
Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyor
Sputnik Türkiye
18 Kasım hava durumu: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Edirne ile Kırklareli’nde sağanak yağış uyarısı. Pek çok bölgede pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkatRüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARABURSA – 25°C – Parçalı bulutluÇANAKKALE – 22°C – Parçalı bulutluİSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutluKIRKLARELİ – 19°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAFYONKARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutluDENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutluİZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutluMANİSA – 22°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZADANA – 24°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 20°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA – 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUANKARA – 17°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutluKAYSERİ – 16°C – Parçalı ve az bulutluKONYA – 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZBOLU – 18°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 22°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP – 22°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA – 18°C – Parçalı ve az bulutluRİZE – 19°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN – 22°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON – 20°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUERZURUM – 8°C – Parçalı bulutluKARS – 13°C – Parçalı bulutluMALATYA – 12°C – Parçalı bulutluVAN – 12°C – Parçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR – 17°C – Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP – 17°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 16°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 17°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti saatte 70 km'ye çıkacak, yer yer fırtına etkili olacak. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Kasım Salı günü hava durumu tahminlerine göre bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

BURSA – 25°C – Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE – 22°C – Parçalı bulutlu
İSTANBUL – 21°C – Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ – 19°C – Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde (Cumartesi) sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 24°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

BOLU – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE – 19°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 22°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 8°C – Parçalı bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı bulutlu
MALATYA – 12°C – Parçalı bulutlu
VAN – 12°C – Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi
00:52
