Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Messi iddialarını yanıtladı, NBA Avrupa projesini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Messi iddialarını yanıtladı, NBA Avrupa projesini açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ya da 16 takım arasında yer alarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi... 09.11.2025

Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Özbek, sarı kırmızılıların transfer gündemine bulunduğu iddia edilen Lionel Messi ile ilgili de konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan sarı-kırmızılı futbol takımının turnuvadaki performansını ve hedeflerini değerlendiren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek. İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı."Avrupa'da hedeflerimiz var"Futbolda doğru transferlere imza attıklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu noktalardan biri yaptığı transferler. Takımı muhafaza ettik. Başarılı bir takım kurduk. Çıtayı da çok yükselttik. Türk futbolunun en yüksek maliyetli transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığına dair eleştiri aldık. Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için müsait. Sürdürülebilir bir finansal yapı yakaladık. Bu yapıyı bozacak hiçbir faaliyetin içine girmiyoruz. Özellikle Avrupa'da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız." diye konuştu.Özbek'e katıldığı bir organizasyonda, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz? şeklinde bir soru yöneltildi. Özbek ise şu cevabı verdi:"Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık" diyen Özbek Galatasaray'ın ekonomik seviyesinin bu transferlere müsait olmadığına dair eleştiri aldıklarını ifade ederek "Ama bugün itibariyle gördük ki Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için müsait. İkincisi özellikle son dönemde yapılan transferlerin hepsi de Galatasaray'ın başarısını yüksek seviyelere çıkardı. Bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun" cevabını verdi."Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz"Dursun Özbek, faaliyet dışı gelirler sayesinde finansal yapıyı önemli bir noktaya getirdiklerini aktardı.2022'de ikinci kez başkanlığa seçildikten sonra 3 ana başlıkta hedef koyduklarının altını çizen başkan Özbek, şu görüşleri paylaştı:"NBA Avrupa'nın içinde olacağız"Başkan Özbek, NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını belirtti.NBA'in bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, "Görüşmede 'NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024-2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

