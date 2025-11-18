https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/marmarada-firtina-uyarisi-budo-bazi-seferlerini-iptal-etti-1101075655.html
Marmara'da fırtına uyarısı: BUDO ve İDO bazı seferlerini iptal etti
Meteoroloji'den bugün Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Marmara ve Kuzey Ede'de rüzgarın hızı bugün saatte 70 km'ye çıkarak fırtınaya dönüşecek. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, İDO ise bugün hava muhalefeti sebebiyle şu seferleri iptal etti:
06:56 18.11.2025 (güncellendi: 07:06 18.11.2025)
Meteoroloji'den bugün Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ise Pendik Yalova ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hatlarında bazı seferlerini iptal etti.
Marmara ve Kuzey Ede'de rüzgarın hızı bugün saatte 70 km'ye çıkarak fırtınaya dönüşecek. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre,
Saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO ise bugün hava muhalefeti sebebiyle şu seferleri iptal etti:
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.11.2025 07:45
Yalova-Pendik 18.11.2025 08:00
Pendik-Yalova 18.11.2025 09:00
Yalova-Pendik 18.11.2025 10:00
Yalova-Pendik 18.11.2025 12:00
Yalova-Pendik 18.11.2025 14:00
Yalova-Pendik 18.11.2025 16:00
Pendik-Yalova 18.11.2025 17:00
Yalova-Pendik 18.11.2025 18:00
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.11.2025 19:00
Pendik-Yalova 18.11.2025 19:00