Marmara'da fırtına uyarısı: BUDO ve İDO bazı seferlerini iptal etti

Meteoroloji'den bugün Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Marmara ve Kuzey Ede'de rüzgarın hızı bugün saatte 70 km'ye çıkarak fırtınaya dönüşecek. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, İDO ise bugün hava muhalefeti sebebiyle şu seferleri iptal etti:

