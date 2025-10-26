https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1100490427.html

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi’nde fırtına etkisini gösterirken, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. GESTAŞ ve BUDO... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vururken, bazı feribot seferlerinde iptaller yaşandı.GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe–Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.Açıklamada, Geyikli–Bozcaada hattında da Geyikli’den 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.BUDO ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.15’teki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)–Bursa (Mudanya) seferlerini iptal etti.

