Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/firtina-deniz-ulasimini-vurdu-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1100490427.html
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde fırtına etkisini gösterirken, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. GESTAŞ ve BUDO... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T20:23+0300
2025-10-26T20:23+0300
türki̇ye
türkiye
çanakkale boğazı
marmara denizi
marmara bölgesi
deniz
bursa deniz otobüsleri (budo)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055273014_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_deed02ddce6b2935673b16d6ca2d4623.jpg
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vururken, bazı feribot seferlerinde iptaller yaşandı.GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe–Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.Açıklamada, Geyikli–Bozcaada hattında da Geyikli’den 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.BUDO ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.15’teki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)–Bursa (Mudanya) seferlerini iptal etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/meteoroloji-duyurdu-marmara-ve-egede-firtina-uyarisi-1100483667.html
türki̇ye
çanakkale boğazı
marmara denizi
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/03/1055273014_139:0:786:485_1920x0_80_0_0_824d0cf2707d5ff23dd52f32cba5eaf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, çanakkale boğazı, marmara denizi, marmara bölgesi, deniz, bursa deniz otobüsleri (budo)
türkiye, çanakkale boğazı, marmara denizi, marmara bölgesi, deniz, bursa deniz otobüsleri (budo)

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bazı feribot seferleri iptal edildi

20:23 26.10.2025
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA
Abone ol
Marmara Denizi’nde fırtına etkisini gösterirken, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. GESTAŞ ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vururken, bazı feribot seferlerinde iptaller yaşandı.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe–Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan ise 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
Açıklamada, Geyikli–Bozcaada hattında da Geyikli’den 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise 10.00 ve 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
BUDO ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.15’teki Bursa (Mudanya)–İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)–Bursa (Mudanya) seferlerini iptal etti.
Fırtına, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji duyurdu: Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı
14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала