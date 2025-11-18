Türkiye
Leroy Sane'nin 2 gol kaydettiği Almanya, Slovakya karşısında gol şov yaptı
Leroy Sane'nin 2 gol kaydettiği Almanya, Slovakya karşısında gol şov yaptı
Sputnik Türkiye
Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya ve Litvanya'yı 4-0 yenen Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Alman milli takında görev alan sarı... 18.11.2025
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray'lı Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.Alınan sonuçlar şöyle:A Grubu:Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0Almanya-Slovakya: 6-0G Grubu:Malta-Polonya: 2-3Hollanda-Litvanya: 4-0L Grubu:Çekya-Cebelitarık: 6-0Karadağ-Hırvatistan: 2-3
Slovakya'yı 6-0 mağlup eden Almanya ve Litvanya'yı 4-0 yenen Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Alman milli takında görev alan sarı kırmızılı Leroy Sane 2 gol kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.
A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.
Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray'lı Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.
G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.
Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.
Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:
Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0
Almanya-Slovakya: 6-0
G Grubu:
Malta-Polonya: 2-3
Hollanda-Litvanya: 4-0
L Grubu:
Çekya-Cebelitarık: 6-0
Karadağ-Hırvatistan: 2-3
