Kimlik numarası sınırı kalktı: Yüzyılın Konut Projesi başvuruları herkese açıldı

Kimlik numarası sınırı kalktı: Yüzyılın Konut Projesi başvuruları herkese açıldı

Türkiye'de yapılacak 500 bin konut için başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' için kimlik numarası sınırı kalktı.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için ikinci aşamaya geçildi. 500 bin konutun inşa edilecek projesi için bugünden itibaren TC kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Projeye ilk beş günde kimlik numarasına göre 2.8 milyon kişi başvurdu. Başvurular 19 Aralık'a kadar sürecek. Projeye kimler başvurabilir? e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvurular ücretsiz olarak sadece şubeler aracılığıyla yapılacak. Yetkili bankalar (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası) kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ’nin duyurduğu şubelerden başvuru kabul edecek.Başvuru şartları neler?2+1 ve 1+1 tipinde yapılacak evlerin ilk teslimatının Mart 2027'de yapılması planlanıyor. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjan ayrıldı. Başvuru şartları ise şöyle sıralandı: 18 yaşını doldurmuş olmak-En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-Tapuda kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı evi bulunmamak-Hane halkı aylık net geliri:İstanbul için en fazla 145 bin TL-Diğer iller için en fazla 127 bin TLKonutlar için ne kadar ödenecek?Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Taksitler; İstanbul’da 7.313 TL’den, Diğer illerde 6.750 TL’den başlayacak.Sosyal konutlar hangi illerde yapılacak?Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek projede en fazla toplu konut İstanbul'da yapılacak. İstanbul’da 100 bin sosyal konut, Anadolu ve Avrupa yakasında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Ankara’da 30.823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve diğer 21 ilçede yapılacak. İzmir’de 21.020 konut, Menemen, Urla, Aliağa, Bergama, Foça, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yer alacak. Bursa’da 17.225 konut, Karacabey, Nilüfer, Gemlik, İnegöl, Mudanya ve diğer ilçelerde inşa edilecek. Konya’da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu ve 30’dan fazla ilçede yapılacak.

