Küresel açlık uyarısı: 2026’da 318 milyon kişi kritik düzeyde açlıkla karşı karşıya kalacak
Küresel açlık uyarısı: 2026’da 318 milyon kişi kritik düzeyde açlıkla karşı karşıya kalacak
BM Dünya Gıda Programı, 2026'da akut açlık yaşayacak insan sayısının 318 milyona ulaşabileceğini aktardı. Kuruluş, fon kesintileri nedeniyle ihtiyaç... 18.11.2025
BM Dünya Gıda Programı (WFP), küresel açlık krizinin 2026’da daha da derinleşeceğini açıkladı. Kuruluşun değerlendirmesine göre, 318 milyon kişi kritik seviyede gıda sıkıntısı yaşayabilir. Bu rakam, 2019’a kıyasla iki katından fazla. WFP’nin açıklamasında, “Çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik istikrarsızlık, gıda güvensizliğini 2026’da da ağırlaştıracak” denildi.Yardım kaynakları yetersiz Dünya Gıda Programı, fonlardaki ciddi düşüş nedeniyle tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacağını belirtti. Kuruluş, 2026’da 110 milyon savunmasız insana yardım göndermeyi hedefliyor. Ancak bunun için 13 milyar dolar gerekiyor. Mevcut görünüm ise hedefin yalnızca yarısına yakın bir fon sağlanabileceğini gösteriyor.'Sadece üçte birine ulaşabileceğiz' WFP, yardım kaynaklarının daralması nedeniyle önceliklendirmeye gitmek zorunda kalacağını vurguladı. Açıklamada bunun, milyonlarca kişinin temel gıdaya erişemeden yaşamak zorunda kalacağı anlamına geldiği aktarıldı.
17:34 18.11.2025
© AP Photo / Fatima ShbairPalestinians line up for a free meal in Rafah, Gaza Strip, Friday, Feb. 16, 2024
Palestinians line up for a free meal in Rafah, Gaza Strip, Friday, Feb. 16, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
BM Dünya Gıda Programı, 2026’da akut açlık yaşayacak insan sayısının 318 milyona ulaşabileceğini aktardı. Kuruluş, fon kesintileri nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin yalnızca üçte birine yardım edebileceğini söyledi.
BM Dünya Gıda Programı (WFP), küresel açlık krizinin 2026’da daha da derinleşeceğini açıkladı. Kuruluşun değerlendirmesine göre, 318 milyon kişi kritik seviyede gıda sıkıntısı yaşayabilir. Bu rakam, 2019’a kıyasla iki katından fazla. WFP’nin açıklamasında, “Çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik istikrarsızlık, gıda güvensizliğini 2026’da da ağırlaştıracak” denildi.

Yardım kaynakları yetersiz

Dünya Gıda Programı, fonlardaki ciddi düşüş nedeniyle tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacağını belirtti. Kuruluş, 2026’da 110 milyon savunmasız insana yardım göndermeyi hedefliyor. Ancak bunun için 13 milyar dolar gerekiyor. Mevcut görünüm ise hedefin yalnızca yarısına yakın bir fon sağlanabileceğini gösteriyor.

'Sadece üçte birine ulaşabileceğiz'

WFP, yardım kaynaklarının daralması nedeniyle önceliklendirmeye gitmek zorunda kalacağını vurguladı. Açıklamada bunun, milyonlarca kişinin temel gıdaya erişemeden yaşamak zorunda kalacağı anlamına geldiği aktarıldı.
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
DÜNYA
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de sadece kıtlık değil soykırım var
22 Ağustos, 16:11
