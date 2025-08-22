TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de sadece kıtlık değil soykırım var

“Bu açıklama, yakın zamanda açlığın ve hastalıkların neticesinde ölümlerin artacağı kaygısından ibarettir. Öte yandan Siyonist işgalci rejimin “kıtlık yoktur” demesi, insanlıktan tamamen çıktıklarının belgesidir. Bombalardan, füzelerden kurtulup hayatta kalmayı başaran Gazzelileri açlıkla yıldırmaya çalışan insanlık düşmanı katillerin sözlerinin hiçbir önemi ve değeri yoktur. Gazze’de yaşananları dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan gazetecileri bile hedef alarak engellemeye çalışan Nazi-siyonistler elbette bir gün mutlaka hesap verecektir. Ve bu hesap günü çok uzakta değildir. İnsanlık düşmanı Siyonist katiller, tarihin gördüğü en büyük soykırımı ve insanlığın şahit olduğu bütün suçların en ağırını işlemişlerdir. İşledikleri bu suçlarla ilgili ne kadar suçluysalar, bu soykırıma sponsorluk yapan ABD ve Batılı yönetimler de aynı düzeyde suçludur, aynı derecede mesuldür. Gazze’de öldürülen her bir çocuk, her bir bebek, İsrail kadar bu destekçi devletlerin de sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Her bir çocuğun kanında, her bir bebeğin feryadında, bu sözde ‘medeniyet değerlerinden, demokrasiden, insan haklarından’ dem vuran Batılı yönetimlerin imzası vardır. İsrail’i cesaretlendiren, ona her türlü silahı ve desteği sunan ABD başta olmak üzere tüm Batılı yönetimler, bu suça ortak olmuşlardır. Ve insanlık tarihine, kara bir utanç lekesi olarak geçmişlerdir, geçeceklerdir. Bundan kurtulma şansları yoktur.”