TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: Gazze’de sadece kıtlık değil soykırım var
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti. BM’nin kararını değerlendiren TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan Gazze’de yaşananların kıtlık değil, soykırım olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM), bir yılı aşkın süredir Gazze'de devam eden soykırıma ve ablukaya bağlı olarak oluşan kıtlığı ilk kez resmi olarak ilan etti. İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 266'ya çıktığı bildirildi. BM'nin raporuna göre Gazze'de 12 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
BM’nin kararını değerlendiren TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan BM’nin açıklaması ile Filistin halkıyla ve dünya kamuoyuyla dalga geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Aylardan beri insani yardımların giremediği Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 100’den fazla çocuk, 200’e yakın yetişkin açlıktan hayatını kaybetti. Ama BM bu gerçeği anca gördü. BM’nin kıtlık ilan etmesi için o çocukların, bebeklerin hayatını kaybetmesi mi gerekiyordu? Dünyanın orta yerinde bir ülkede kıtlık ilan edilmesi, Siyonist çetenin zalimliği kadar BM’nin ve dünyanın duyarsızlığının göstergesidir. ABD’nin güdümünde, İsrail’in oyuncağı konumundaki BM’nin bu tür açıklamaları sadece günah çıkartmak içindir. Eğer BM ve uluslararası toplum Gazze konusunda cidden duyarlı ise oraya bir an önce müdahale etmelidir.”
‘İsrail Nazileri bile gölgede bıraktı’
İki yıldan fazla süredir İsrail’in benzer eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Turan sözleri şöyle sürdürdü:
“Gazze’de açlık, hastalık kol gezerken; BM’nin çalışanları, gazeteciler dahi bombalarla öldürülürken cılız kınamalardan öteye gitmeyen bu açıklamalar ancak Siyonist çeteyi cesaretlendirmektedir. Herkes biliyor ki, Gazze 7 Ekim 2023’ten beri değil, yıllardır Siyonist rejimin soykırımına tabi tutuluyor. Yüz bine yakın insan katledildi, milyonlar sürgün edildi. Yıllardır kendi mülklerinde ikamet eden Filistinliler, Siyonist işgalciler tarafından Nazileri bile gölgede bırakan zalimliklere maruz kaldı. Ama BM bugün bu gerçeği görüyormuş gibi davranıyor.”
‘ABD ve Batılı yönetimler de aynı düzeyde suçludur’
İsrail’in saldırılarına ABD ve Batılı ülkelerin sessiz kaldığına da dikkat çeken Hasan Turan Batının tutumuna şöyle tepki gösterdi:
“Bu açıklama, yakın zamanda açlığın ve hastalıkların neticesinde ölümlerin artacağı kaygısından ibarettir. Öte yandan Siyonist işgalci rejimin “kıtlık yoktur” demesi, insanlıktan tamamen çıktıklarının belgesidir. Bombalardan, füzelerden kurtulup hayatta kalmayı başaran Gazzelileri açlıkla yıldırmaya çalışan insanlık düşmanı katillerin sözlerinin hiçbir önemi ve değeri yoktur. Gazze’de yaşananları dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan gazetecileri bile hedef alarak engellemeye çalışan Nazi-siyonistler elbette bir gün mutlaka hesap verecektir. Ve bu hesap günü çok uzakta değildir. İnsanlık düşmanı Siyonist katiller, tarihin gördüğü en büyük soykırımı ve insanlığın şahit olduğu bütün suçların en ağırını işlemişlerdir. İşledikleri bu suçlarla ilgili ne kadar suçluysalar, bu soykırıma sponsorluk yapan ABD ve Batılı yönetimler de aynı düzeyde suçludur, aynı derecede mesuldür. Gazze’de öldürülen her bir çocuk, her bir bebek, İsrail kadar bu destekçi devletlerin de sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Her bir çocuğun kanında, her bir bebeğin feryadında, bu sözde ‘medeniyet değerlerinden, demokrasiden, insan haklarından’ dem vuran Batılı yönetimlerin imzası vardır. İsrail’i cesaretlendiren, ona her türlü silahı ve desteği sunan ABD başta olmak üzere tüm Batılı yönetimler, bu suça ortak olmuşlardır. Ve insanlık tarihine, kara bir utanç lekesi olarak geçmişlerdir, geçeceklerdir. Bundan kurtulma şansları yoktur.”