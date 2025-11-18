https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kopenhagda-dengeler-degisebilir-merkez-sol-kent-tarihinde-ilk-kez-kaybetmeye-yakin---1101091098.html
Kopenhag’da dengeler değişebilir: Merkez sol, kent tarihinde ilk kez kaybetmeye yakın
Kopenhag’da dengeler değişebilir: Merkez sol, kent tarihinde ilk kez kaybetmeye yakın
Sputnik Türkiye
Danimarka’nın başkentinde seçmenler sandığa giderken, Frederiksen’in izlediği kutuplaştırıcı siyaset nedeniyle analistlere göre merkez sola duyulan memnuniyetsizliğin arttığı ve bunun oyların yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.
2025-11-18T14:25+0300
2025-11-18T14:25+0300
2025-11-18T14:25+0300
dünya
kopenhag
merkez partisi
kızıl
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
avrupa
seçimler
yerel seçimler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067627768_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd318e6e97d411ade0a3d44e85e2605f.jpg
Sosyal Demokratlar, 1938’deki mevcut sistemin yürürlüğe girmesinden bu yana Kopenhag’ı aralıksız yönetmiş, tüm belediye başkanları bu partiden çıkmıştı. Ancak salı günü gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlerde tablo değişebilir. Anketler, partinin başbakan tarafından ‘özellikle tercih edildiği’ bilinen adayının kaybetme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Uzmanlara göre bunun temel nedenleri arasında Frederiksen’in özellikle uyum ve göç politikalarında izlediği sert çizgi bulunuyor. ‘Tarihin kanat sesleri’ Berlingske gazetesinin yorumcusu Bent Winther, Kopenhag yarışını ‘şimdiye kadarki en açık mücadele’ olarak nitelendirerek, ‘Tarihin kanat sesleri belediye binasına yaklaşıyor’ dedi. TV2’nin Megafon araştırmasına göre Yeşil Sol (SF), Kızıl-Yeşil İttifak (Enhedslisten) ve Alternatif (Alternativet), Sosyal Demokratlara ihtiyaç duymadan sol eğilimli bir çoğunluk oluşturabilir. Bu senaryoda kentin bir sonraki belediye başkanlığı için adı en çok öne çıkan isim Yeşil Sol’dan Sisse Marie Welling. Sosyal Demokratların adayı, eski sosyal işler ve konut bakanı Pernille Rosenkrantz-Theil ise Frederiksen’in uzun yıllardır yakın arkadaşı ve ikilinin ortak bir yazlık evinin bulunduğu biliniyor.‘Kenti yüzüstü bıraktılar’Alternatif Partisi’nin başkan adayı Karoline Lindgaard’a göre birçok Kopenhagli, Sosyal Demokratların kenti ‘yüzüstü bıraktığını’ düşünüyor. 2020’de cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden uzun yılların belediye başkanı Frank Jensen’i bu algının nedenleri arasında gösterdi. Aynı şekilde, ‘konut krizinin derinleşmesi, iklim hedeflerinin gerisinde kalınması ve otomobil merkezli şehir planlamasının büyümesi’ de eleştiriler arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/danimarka-ukraynaya-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti-1100910860.html
kopenhag
kızıl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067627768_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1428d3adea9a0d590809bc3ad7c380c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kopenhang, seçimler, merkez sol, seçim sonuçları, tarihte ilk, danimarka, başkent, haberler, avrupa haberleri, danimarka haberleri, dünya haberleri
kopenhang, seçimler, merkez sol, seçim sonuçları, tarihte ilk, danimarka, başkent, haberler, avrupa haberleri, danimarka haberleri, dünya haberleri
Kopenhag’da dengeler değişebilir: Merkez sol, kent tarihinde ilk kez kaybetmeye yakın
Danimarka’nın başkentinde seçmenler sandığa giderken, Başbakan Mette Frederiksen’in izlediği kutuplaştırıcı siyaset nedeniyle analistlere göre merkez sola duyulan memnuniyetsizliğin arttığı ve bunun oyların yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.
Sosyal Demokratlar, 1938’deki mevcut sistemin yürürlüğe girmesinden bu yana Kopenhag’ı aralıksız yönetmiş, tüm belediye başkanları bu partiden çıkmıştı. Ancak salı günü gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlerde tablo değişebilir.
Anketler, partinin başbakan tarafından ‘özellikle tercih edildiği’ bilinen adayının kaybetme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
Uzmanlara göre bunun temel nedenleri arasında Frederiksen’in özellikle uyum ve göç politikalarında izlediği sert çizgi bulunuyor.
Bu politikalar, İngiltere’nin yakın zamanda açıkladığı yeni sığınma politikasındaki değişiklik çerçevesine de ilham vermişti.
Berlingske gazetesinin yorumcusu Bent Winther, Kopenhag yarışını ‘şimdiye kadarki en açık mücadele’ olarak nitelendirerek, ‘Tarihin kanat sesleri belediye binasına yaklaşıyor’ dedi.
TV2’nin Megafon araştırmasına göre Yeşil Sol (SF), Kızıl-Yeşil İttifak (Enhedslisten) ve Alternatif (Alternativet), Sosyal Demokratlara ihtiyaç duymadan sol eğilimli bir çoğunluk oluşturabilir.
Bu senaryoda kentin bir sonraki belediye başkanlığı için adı en çok öne çıkan isim Yeşil Sol’dan Sisse Marie Welling.
Sosyal Demokratların adayı, eski sosyal işler ve konut bakanı Pernille Rosenkrantz-Theil ise Frederiksen’in uzun yıllardır yakın arkadaşı ve ikilinin ortak bir yazlık evinin bulunduğu biliniyor.
‘Kenti yüzüstü bıraktılar’
Alternatif Partisi’nin başkan adayı Karoline Lindgaard’a göre birçok Kopenhagli, Sosyal Demokratların kenti ‘yüzüstü bıraktığını’ düşünüyor.
2020’de cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden uzun yılların belediye başkanı Frank Jensen’i bu algının nedenleri arasında gösterdi.
Aynı şekilde, ‘konut krizinin derinleşmesi, iklim hedeflerinin gerisinde kalınması ve otomobil merkezli şehir planlamasının büyümesi’ de eleştiriler arasında.