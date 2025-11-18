https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kopenhagda-dengeler-degisebilir-merkez-sol-kent-tarihinde-ilk-kez-kaybetmeye-yakin---1101091098.html

Kopenhag’da dengeler değişebilir: Merkez sol, kent tarihinde ilk kez kaybetmeye yakın

Kopenhag’da dengeler değişebilir: Merkez sol, kent tarihinde ilk kez kaybetmeye yakın

Danimarka’nın başkentinde seçmenler sandığa giderken, Frederiksen’in izlediği kutuplaştırıcı siyaset nedeniyle analistlere göre merkez sola duyulan memnuniyetsizliğin arttığı ve bunun oyların yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.

Sosyal Demokratlar, 1938’deki mevcut sistemin yürürlüğe girmesinden bu yana Kopenhag’ı aralıksız yönetmiş, tüm belediye başkanları bu partiden çıkmıştı. Ancak salı günü gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlerde tablo değişebilir. Anketler, partinin başbakan tarafından ‘özellikle tercih edildiği’ bilinen adayının kaybetme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Uzmanlara göre bunun temel nedenleri arasında Frederiksen’in özellikle uyum ve göç politikalarında izlediği sert çizgi bulunuyor. ‘Tarihin kanat sesleri’ Berlingske gazetesinin yorumcusu Bent Winther, Kopenhag yarışını ‘şimdiye kadarki en açık mücadele’ olarak nitelendirerek, ‘Tarihin kanat sesleri belediye binasına yaklaşıyor’ dedi. TV2’nin Megafon araştırmasına göre Yeşil Sol (SF), Kızıl-Yeşil İttifak (Enhedslisten) ve Alternatif (Alternativet), Sosyal Demokratlara ihtiyaç duymadan sol eğilimli bir çoğunluk oluşturabilir. Bu senaryoda kentin bir sonraki belediye başkanlığı için adı en çok öne çıkan isim Yeşil Sol’dan Sisse Marie Welling. Sosyal Demokratların adayı, eski sosyal işler ve konut bakanı Pernille Rosenkrantz-Theil ise Frederiksen’in uzun yıllardır yakın arkadaşı ve ikilinin ortak bir yazlık evinin bulunduğu biliniyor.‘Kenti yüzüstü bıraktılar’Alternatif Partisi’nin başkan adayı Karoline Lindgaard’a göre birçok Kopenhagli, Sosyal Demokratların kenti ‘yüzüstü bıraktığını’ düşünüyor. 2020’de cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden uzun yılların belediye başkanı Frank Jensen’i bu algının nedenleri arasında gösterdi. Aynı şekilde, ‘konut krizinin derinleşmesi, iklim hedeflerinin gerisinde kalınması ve otomobil merkezli şehir planlamasının büyümesi’ de eleştiriler arasında.

