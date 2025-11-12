Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Danimarka, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti
Danimarka, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti
Danimarka, Ukrayna'ya yaklaşık 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi ayırdığını duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev’e 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi tahsis edildiği, paketin NATO ülkelerinin gönüllü katkılarıyla Ukrayna'ya hızlı silah tedarikini sağlayan PURL girişimini de kapsadığı belirtildi.Askeri yardım paketinden 58 milyon dolar PURL girişimi kapsamında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu Amerikan silahlarının tedarik edilmesi için kullanılacak. Ayrıca, yeni paketten yaklaşık 12.5 milyon dolar, Ukrayna'nın uzun vadeli yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO'nun Tedarik ve Lojistik Ajansı (NSPA) aracılığıyla sağlanacak. Danimarka, 2022 yılından bu yana Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 10.97 milyar dolar tutarında yardımda bulundu.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
00:17 12.11.2025
Danimarka, Ukrayna'ya yaklaşık 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi ayırdığını duyurdu.
Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev’e 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi tahsis edildiği, paketin NATO ülkelerinin gönüllü katkılarıyla Ukrayna'ya hızlı silah tedarikini sağlayan PURL girişimini de kapsadığı belirtildi.
Askeri yardım paketinden 58 milyon dolar PURL girişimi kapsamında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu Amerikan silahlarının tedarik edilmesi için kullanılacak. Ayrıca, yeni paketten yaklaşık 12.5 milyon dolar, Ukrayna'nın uzun vadeli yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO'nun Tedarik ve Lojistik Ajansı (NSPA) aracılığıyla sağlanacak. Danimarka, 2022 yılından bu yana Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 10.97 milyar dolar tutarında yardımda bulundu.
Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.
