https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/danimarka-ukraynaya-yeni-bir-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti-1100910860.html

Danimarka, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti

Danimarka, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti

Sputnik Türkiye

Danimarka, Ukrayna'ya yaklaşık 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi ayırdığını duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T00:17+0300

2025-11-12T00:17+0300

2025-11-12T00:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

danimarka

ukrayna

askeri yardım

abd

nato

rusya

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104051/74/1040517480_0:134:1920:1214_1920x0_80_0_0_90123526cf6428912cbe1201218c3197.jpg

Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev’e 217 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi tahsis edildiği, paketin NATO ülkelerinin gönüllü katkılarıyla Ukrayna'ya hızlı silah tedarikini sağlayan PURL girişimini de kapsadığı belirtildi.Askeri yardım paketinden 58 milyon dolar PURL girişimi kapsamında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu Amerikan silahlarının tedarik edilmesi için kullanılacak. Ayrıca, yeni paketten yaklaşık 12.5 milyon dolar, Ukrayna'nın uzun vadeli yakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO'nun Tedarik ve Lojistik Ajansı (NSPA) aracılığıyla sağlanacak. Danimarka, 2022 yılından bu yana Ukrayna'ya toplamda yaklaşık 10.97 milyar dolar tutarında yardımda bulundu.Rusya, Batı’nın Ukrayna'ya silah yardımının çözümü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirterek bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu defalarca dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/temas-grubu-8-ayda-ukraynaya-67-milyar-dolarlik-askeri-yardim-sagladi-1100220323.html

danimarka

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, ukrayna, askeri yardım, abd, nato, rusya, kiev