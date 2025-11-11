Türkiye
EKONOMİ
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut kampanyasında başvurular dün alınmaya başlandı. konut kampanyasına dair en merak edilen noktalardan biri de alınan... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
81 ilde hayata geçirilen 500 bin konutun inşa edileceği konut projesine ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu. Katılım şartlarına ilişkin en merak edilen konulardan biri de 'TOKİ konutlarının kiraya verilip verilemeyeceği'. Başvuru planlayanlar, özellikle sosyal medyada 'TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?' aramaları yaptı.

TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?

TOKİ konutlarının kiraya verilemeyeceğine dair bir düzenleme yok. Lakin bu hak başkasına devredilemez.
CNN Türk'ün haberine göre TOKİ konutlarının size çıkması halinde evinizi şartları sağladığınız taktirde kiraya verebilirsiniz fakat TOKİ hakkınızı devredemezsiniz.
TOKİ ile imzalanan sözleşmelerde, genellikle konutun borcu bitene kadar veya Tapu üzerine konulan şerh kalkana kadar evin kiraya verilmesi yasaktır. Bu süre, projenin niteliğine göre değişmekle birlikte, uzun yıllar (örneğin 10-15 yıl) sürebilir.

Ödemesi bitmeyen, taksiti devam eden TOKİ kiraya verilir mi?

Taksit ödemesi devam eden, yani borcu henüz bitmemiş bir TOKİ konutunun kiraya verilmesi, sözleşmeye aykırılık teşkil eder. TOKİ, borç bitene kadar konutun tapusuna "ipotek" veya "satılamaz/kiralanamaz" şerhi koyar. Bu şerh, evin kiralanmasını veya satılmasını engeller.
Kiraya verme yasağına aykırı davranıldığı tespit edilirse, TOKİ sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, konut geri alınabilir ve ödenen taksitler iade edilebilir (genellikle yasal kesintilerle birlikte).

Hangi ilçede kaç konut olacak? Konut projesi hangi illerde geçerli?

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

TOKİ, Ankara evleri nerede yapılacak?

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

TOKİ, İzmir evleri nerede yapılacak?

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da hangi ilçelerde konut yapılacak?

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.
