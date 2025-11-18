Türkiye
İstanbul'da şap alarmı: 21 mahalle karantinaya alındı
İstanbul'da Şile'de 21 mahalle şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Yapılan kontrollerde şap hastalığının tespit edildiğini belirten Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahallede karantina uygulanacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
şap hastalığı, şap salgını, karantina
15:35 18.11.2025
© İHA / EREN ELYESA POLAT26 mahalleye şap karantinası
İstanbul'da Şile'de 21 mahalle şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.
Yapılan kontrollerde şap hastalığının tespit edildiğini belirten Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahallede karantina uygulanacağını belirtti. Yapılan açıklamada, "Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
