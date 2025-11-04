https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/sap-hastaligi-kontrol-altina-alindi-mi-tarim-ve-orman-bakanligindan-aciklama-geldi-1100717017.html

Şap hastalığı kontrol altına alındı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Şap hastalığı kontrol altına alındı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının kontrol altına alındığını belirterek, ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

'Şap hastalığı bitti mi?' sorusuna bakanlıktan yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının kontrol altına alındığını açıkladı. Şap hastalığı devam ediyor mu?Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı (SAT1 serotipi) ile mücadele çalışmalarının planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğü belirtildi.Hastalıkla mücadeleye ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:'Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır'Açıklamada, sahadan düzenli olarak numune akışının sağlandığının, virüsün genetik yapısının takip edildiğinin altı çizilerek, "Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Bakanlığın "Acil Eylem Planı" kapsamında tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, il ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekiplerinin, söz konusu eylem planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yaptıklarına işaret edildi.

