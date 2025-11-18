https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbulda-30-buyuklugunde-deprem-1101100811.html
İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, saat 19.41'de kayıtlara geçtiği... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T20:17+0300
2025-11-18T20:17+0300
2025-11-18T20:17+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının saat 19.41'de yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul'da herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ege-denizi-aciklarinda-48-buyuklugunde-deprem-1101073938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem
İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, saat 19.41'de kayıtlara geçtiği belirtilirken, Avcılar ilçesi açıklarında gerçekleştiği ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının saat 19.41'de yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul'da herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.