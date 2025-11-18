https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/istanbulda-30-buyuklugunde-deprem-1101100811.html

İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, saat 19.41'de kayıtlara geçtiği... 18.11.2025

Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının saat 19.41'de yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul'da herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.

