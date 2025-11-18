Türkiye
İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, saat 19.41'de kayıtlara geçtiği... 18.11.2025
Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Sarsıntının saat 19.41'de yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul'da herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.
İstanbul’da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, saat 19.41'de kayıtlara geçtiği belirtilirken, Avcılar ilçesi açıklarında gerçekleştiği ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının saat 19.41'de yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul'da herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, depremin kısa süreli paniğe yol açtığı öğrenildi.
