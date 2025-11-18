Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde saat 00.04’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

00:23 18.11.2025
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Ege Denizi’nde saat 00.04’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı gece saatlerinde sarsıldı
Dün, 07:24
