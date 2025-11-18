https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ege-denizi-aciklarinda-48-buyuklugunde-deprem-1101073938.html
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde saat 00.04’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi’nde saat 00.04’te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi.