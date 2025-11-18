https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ispanya---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1101102847.html
İspanya - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Türkiye A Millî Futbol Takımı, İspanya karşısına çıkacağı maç için sahaya çıkacak 11’i açıkladı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025
İspanya - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
22:03 18.11.2025 (güncellendi: 22:04 18.11.2025)
Türkiye A Millî Futbol Takımı, İspanya karşısına çıkacağı maç için sahaya çıkacak 11’i açıkladı.
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında İspanya'ya konuk oluyor.
Açıklanan kadroya göre, Milli Takım’ın kalecisi Altay Bayındır olacak. Defans hattında Zeki Çelik, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü görev alacak.
Orta sahada ise Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Samet Akaydın da yer alacak.
Hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül, takıma en büyük desteği vermek için sahada olacak.
İspanya ise Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo ve Oyarzabal ilk 11'iyle mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı, İspanya'yla Sevilla'da La Cartuja Stadı'nda karşılaşacak. Maç, saat 22.45'te TV8'den canlı yayınlanacak.