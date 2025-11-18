https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ispanya---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1101102847.html

İspanya - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

İspanya - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye A Millî Futbol Takımı, İspanya karşısına çıkacağı maç için sahaya çıkacak 11’i açıkladı. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T22:03+0300

2025-11-18T22:03+0300

2025-11-18T22:04+0300

spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu

i̇spanya

i̇spanya futbol federasyonu

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061365062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc0f75b85176b022bf47dd3151ddef56.jpg

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında İspanya'ya konuk oluyor.Açıklanan kadroya göre, Milli Takım’ın kalecisi Altay Bayındır olacak. Defans hattında Zeki Çelik, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü görev alacak. Orta sahada ise Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Samet Akaydın da yer alacak. Hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül, takıma en büyük desteği vermek için sahada olacak.İspanya ise Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo ve Oyarzabal ilk 11'iyle mücadele edecek.A Milli Futbol Takımı, İspanya'yla Sevilla'da La Cartuja Stadı'nda karşılaşacak. Maç, saat 22.45'te TV8'den canlı yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/turkiye---ispanya-maci-muhtemel-11ler-belli-oldu-milli-mac-ne-zaman-hangi-kanalda--1101050716.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, türkiye futbol federasyonu, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç