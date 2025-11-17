https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/fitch-6-turk-bankasinin-notlarini-yukseltti-1101073565.html

Fitch 6 Türk bankasının notlarını yükseltti

Fitch Ratings, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının B+'dan BB-'ye çıkarıldığını bildirdi.Bu bankaların finansal kapasite notlarının da b+'dan bb-'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para ihraççı temerrüt notlarının BB- ile ulusal uzun vadeli notlarının ise AA(tur) olarak teyit edildiği aktarıldı.Fitch Ratings'den yapılan açıklamada söz konusu bankaların not görünümlerin 'durağan' olarak belirlendiği belirtildi.Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli ihraççı temerrüt notunun B'den B+'ya, finansal kapasite notunun b'den 'b+'ya ve ulusal uzun vadeli notunun da A-(tur)'dan A(tur)'a çıkarıldığı aktarılan açıklamada görünümlerinin 'durağan' olarak belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, not artışlarının bankaların iyileşen faaliyet koşulları bağlamında sürdürdüğü istikrarlı iş ve finansal profillerinin de dikkate alındığı aktarıldı.Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB'nin devlet destek notlarının da b+'dan bb-'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, bunun Türk yetkililerinin, döviz rezervlerindeki iyileşmenin ardından, bankacılık sektörünü döviz cinsinden destekleme kabiliyetinin arttığı değerlendirmesini yansıttığı ifade edildi.Öte yandan, Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının B+'dan BB-'ye yükseltildiği bildirildi.Not görünümlerinin 'durağan' olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, bu bankaların devlet destek notlarının da b+'dan bb-'ye çıkarıldığı aktarıldı.Açıklamada, Türkiye İş Bankası, Akbank ile Yapı Kredi'nin devlet destek notları da b-'den b'ye yükseltildiği kaydedildi.

