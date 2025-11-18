İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni verilen belediye sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum muhalefet milletvekillerinin protestolarının gölgesinde gerçekleşti. Yerlikaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik bin 48 soruşturma izni verildiğini, partilere göre dağılımın AK Parti 472, CHP 267, MHP 78, İYİ Parti 4, DEM Parti 16 ve diğer 211 olduğunu açıkladı.

Bin 424 dosyaya soruşturma izni verilmediğini, bunların içinde AK Parti 626, CHP 366 ve MHP’nin yüzde 6,36 oranında yer aldığını söyledi. Yerlikaya ayrıca bakanlığa ulaşan soru önergelerinin yüzde 65’inin yanıtlandığını ifade etti.

Yerlikaya, geri gönderme merkezleri ile ilgili denetim ve ziyaret sayılarının 2023 yılında 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında bin 343 olarak açıkladı. Gazeteci Hakan Tosun 10 Ekim’de Esenyurt’ta öldürüldüğünü, failler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in 12 Ekim 2025’te tutuklandığını belirtti. Olayın öncesi ve sonrası için müfettiş görevlendirildiğini, kusur tespiti halinde işlem yapılacağını söyledi.