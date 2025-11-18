Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni verilen belediye sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni verilen belediye sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonların gölgesinde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bin 48 belediyeye soruşturma izni verildiğini söyledi. Yerlikaya soruşturma izni verilen belediyelerin partilere göre dağılımını da açıkladı.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamaları aktardı.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:'FETÖ destekli yapıların propagandası'Aslan, şöyle devam etti:Okan Aslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:
13:43 18.11.2025 (güncellendi: 13:57 18.11.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.
İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonların gölgesinde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bin 48 belediyeye soruşturma izni verildiğini söyledi. Yerlikaya soruşturma izni verilen belediyelerin partilere göre dağılımını da açıkladı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamaları aktardı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum muhalefet milletvekillerinin protestolarının gölgesinde gerçekleşti. Yerlikaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik bin 48 soruşturma izni verildiğini, partilere göre dağılımın AK Parti 472, CHP 267, MHP 78, İYİ Parti 4, DEM Parti 16 ve diğer 211 olduğunu açıkladı.

Bin 424 dosyaya soruşturma izni verilmediğini, bunların içinde AK Parti 626, CHP 366 ve MHP’nin yüzde 6,36 oranında yer aldığını söyledi. Yerlikaya ayrıca bakanlığa ulaşan soru önergelerinin yüzde 65’inin yanıtlandığını ifade etti.

Yerlikaya, geri gönderme merkezleri ile ilgili denetim ve ziyaret sayılarının 2023 yılında 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında bin 343 olarak açıkladı. Gazeteci Hakan Tosun 10 Ekim’de Esenyurt’ta öldürüldüğünü, failler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in 12 Ekim 2025’te tutuklandığını belirtti. Olayın öncesi ve sonrası için müfettiş görevlendirildiğini, kusur tespiti halinde işlem yapılacağını söyledi.

'FETÖ destekli yapıların propagandası'

Aslan, şöyle devam etti:

Yerlikaya, Suriyelilere verilen vatandaşlık konusunda da bilgi paylaştı. 3 Haziran 2023 öncesi 238 bin 697, 4 Haziran 2023 sonrası 2 bin 147 Suriyelinin vatandaşlık aldığını, bu sayının bin 44’ünün reşit, bin 103’ünün çocuk olduğunu açıkladı.

2025 yılında toplantı ve gösteri yürüyüşleri için yapılan bin 296 başvurudan bin 235’ine izin verildiğini duyurdu.

Polis intihar oranlarına ilişkin verilere de yer vererek 2018–2019 döneminde Türkiye’de oranın 100 binde 15,17 olduğunu belirtti.

Karşılaştırmalı rakamları Fransa 34,92, Portekiz 19,54, Avustralya 16,94, İngiltere 16,44, Japonya 16,11 ve ABD 16 olarak açıkladı. Her olayda adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Organize suç örgütleriyle ilgili eleştirilerin FETÖ destekli yapıların propagandası olduğunu savundu.

Okan Aslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Promosyon ihalesinin 21 Ekim’de 24 bankanın katılımıyla canlı yayınlandığını, 301 bin kişinin X platformundan izlediğini, finale kalan bankaların İş Bankası ve Vakıfbank olduğunu belirtti.

Polislerin promosyon ödemelerini 21’inde alacağını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede 91 bin 500 kişinin tutuklandığını, suça sürüklenen çocuklarda ağır suç oranının 2020’de yüzde 12,6 iken 2024’te yüzde 15,6’ya yükseldiğini söyledi.

Çocuk ceza yaşının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve İngiltere’de 10 yaşa ceza verilebildiğini, Türkiye’de 12 yaş altına ceza uygulanamadığını ifade etti.

Özel otoyollarda radar uygulamasına dair 133 bin 443 ceza kesildiğini, toplam ceza tutarının 343 milyon TL olduğunu, günlük ortalama 415 ceza kesildiğini ve her 30 kilometrede bir radar uygulaması yapılacağını söyledi.

