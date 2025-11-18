https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/feyyaz-yigit-gibi-dizisinin-neden-bittigini-acikladi-zor-bir-karardi-1101099142.html

Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin neden bittiğini açıkladı: 'Zor bir karardı'

Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin neden bittiğini açıkladı: 'Zor bir karardı'

Başarılı komedi dizisi Gibi, 6. sezonunun ardından final yaparak sevenlerini üzmüştü. Dizinin başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim'le Bu Gece... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Oyuncu Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin sona erme nedenini İbrahim Selim'le Bu Gece programında ilk kez açıkladı.Yiğit, dizinin başlangıcındaki heyecan ve yeniliğin sonrasında kendini tekrar etmeye başladığını belirterek, "Başladığımızda çok yeni ve farklı bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. Seyirciye, ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ dedirtmek istemedim. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli" dedi.'İşe saygısızlık gibi gördük'6. sezona kadar devam etmenin kolay bir karar olmadığını vurgulayan Yiğit, şunları söyledi:'Tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun'Dizinin başarısının ardından gelen bu final kararı, önemli bir risk taşıdığını belirten Feyyaz Yiğit, "Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmezdi. Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı" açıklamasında bulundu.

