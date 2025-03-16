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Rekabet Kurumu duyurdu: Dizi platformlarına soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu duyurdu: Dizi platformlarına soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T14:03+0300

2025-03-16T14:03+0300

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu, dizi platformları hakkında rekabet ihlali şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamada, film ve dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN platformları hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bu teşebbüslere yönelik ön araştırmanın karara bağlandığı ve elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu platformların yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla yaptıkları münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmedikleri incelenecek.Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmediği ifade edildi. Soruşturma süreci sonunda ihlal tespit edilirse, ilgili platformlara idari yaptırımlar uygulanabileceği açıklandı.

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