https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/ermenistanda-mahkeme-is-insani-karapetyanin-tutukluluk-suresini-iki-ay-daha-uzatti-1101082618.html

Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluk süresini iki ay daha uzattı

Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluk süresini iki ay daha uzattı

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutukluluk süresinin iki ay daha uzatılmasına hükmetti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T11:39+0300

2025-11-18T11:39+0300

2025-11-18T11:39+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikol paşinyan

samvel karapetyan

tutukluluk

uzatma

erivan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_153:31:1316:685_1920x0_80_0_0_91e15d356741c887dcf117c69a60902f.jpg

Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada Taşir Grubu’nun sahibi olan iş insanının tutukluluk süresinin bir kez daha uzatıldığını söyledi.Vardevanyan, “Mahkeme, savcılık makamının talebini kabul ederek Karapetyan'ın tutukluluk süresini iki ay uzattı” diye konuştu.Savunma, Karapetyan'a yöneltilen tüm suçlamaların uydurma ve hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Karapetyan Haziran ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Pazartesi günü başkent Erivan'da halk, iş insanına destek amacıyla kalabalık bir miting düzenlemişti.Ne olmuştu?Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holding’e ait ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/karapetyan-ailesi-ermenistan-elektrik-sebekeleri-ile-ilgili-ermenistana-karsi-tahkim-davasi-acti-1098547999.html

ermenistan

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, samvel karapetyan, tutukluluk, uzatma, erivan