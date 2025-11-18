Türkiye
Ermenistan'da mahkeme iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresini iki ay daha uzattı
Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluk süresini iki ay daha uzattı
Ermenistan’da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutukluluk süresinin iki ay daha uzatılmasına hükmetti. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Ermenistan’da mahkeme iş insanı Karapetyan’ın tutukluluk süresini iki ay daha uzattı

Ermenistan’da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutukluluk süresinin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.
Karapetyan’ın avukatı Aram Vardevanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada Taşir Grubu’nun sahibi olan iş insanının tutukluluk süresinin bir kez daha uzatıldığını söyledi.
Vardevanyan, “Mahkeme, savcılık makamının talebini kabul ederek Karapetyan'ın tutukluluk süresini iki ay uzattı” diye konuştu.
Savunma, Karapetyan'a yöneltilen tüm suçlamaların uydurma ve hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Karapetyan Haziran ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Pazartesi günü başkent Erivan'da halk, iş insanına destek amacıyla kalabalık bir miting düzenlemişti.
Ne olmuştu?
Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.
Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holding’e ait ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.
Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
