Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/karapetyan-ailesi-ermenistan-elektrik-sebekeleri-ile-ilgili-ermenistana-karsi-tahkim-davasi-acti-1098547999.html
Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı
Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T18:04+0300
2025-08-12T18:04+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
tahkim mahkemesi
nikol paşinyan
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_153:31:1316:685_1920x0_80_0_0_91e15d356741c887dcf117c69a60902f.jpg
18 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.İş insanını savunmasını üstlenen kurulunun açıklamasında, “Karapetyan ailesi tahkim mahkemesinden, Ermenistan Cumhuriyeti'ni hem uğramış olduğu hem de uğraması beklenen zararı tazmin etmeye zorlamasını talep ediyor. Ön değerlendirmeye göre, zararın tutarı 500 milyon dolar olup, tahkim mahkemesinin nihai değerlendirmesine tabidir” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kilise destekçisi Samvel Karapetyan'ın, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandığı bildirilmişti.18 Temmuz'da Ermenistan Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, şirkete karşı dava açmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu üyesi Romanos Petrosyan'ı şirketin geçici müdürü olarak atamıştı.Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren Karapetyan 18 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_331:27:1207:684_1920x0_80_0_0_943a43edeb7a533917e43e57a652439f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, samvel karapetyan, tahkim mahkemesi, nikol paşinyan, dava
ermenistan, samvel karapetyan, tahkim mahkemesi, nikol paşinyan, dava

Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı

18:04 12.08.2025
© Sputnik / Asatur YesayantsSamvel Karapetyan
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Abone ol
Tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.
18 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.
İş insanını savunmasını üstlenen kurulunun açıklamasında, “Karapetyan ailesi tahkim mahkemesinden, Ermenistan Cumhuriyeti'ni hem uğramış olduğu hem de uğraması beklenen zararı tazmin etmeye zorlamasını talep ediyor. Ön değerlendirmeye göre, zararın tutarı 500 milyon dolar olup, tahkim mahkemesinin nihai değerlendirmesine tabidir” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kilise destekçisi Samvel Karapetyan'ın, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandığı bildirilmişti.
18 Temmuz'da Ermenistan Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, şirkete karşı dava açmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu üyesi Romanos Petrosyan'ı şirketin geçici müdürü olarak atamıştı.
Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren Karapetyan 18 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor.
Doanh nhân người Nga-Armenia, chủ sở hữu của công ty cổ phần Tashir Group Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
DÜNYA
Karapetyan, Paşinyan'ın yardımcılarına dava açtı: Yalanlama ve tazminat talep ediyor
8 Temmuz, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала