https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/karapetyan-ailesi-ermenistan-elektrik-sebekeleri-ile-ilgili-ermenistana-karsi-tahkim-davasi-acti-1098547999.html
Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı
Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T18:04+0300
2025-08-12T18:04+0300
2025-08-12T18:04+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
tahkim mahkemesi
nikol paşinyan
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_153:31:1316:685_1920x0_80_0_0_91e15d356741c887dcf117c69a60902f.jpg
18 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.İş insanını savunmasını üstlenen kurulunun açıklamasında, “Karapetyan ailesi tahkim mahkemesinden, Ermenistan Cumhuriyeti'ni hem uğramış olduğu hem de uğraması beklenen zararı tazmin etmeye zorlamasını talep ediyor. Ön değerlendirmeye göre, zararın tutarı 500 milyon dolar olup, tahkim mahkemesinin nihai değerlendirmesine tabidir” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kilise destekçisi Samvel Karapetyan'ın, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandığı bildirilmişti.18 Temmuz'da Ermenistan Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, şirkete karşı dava açmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu üyesi Romanos Petrosyan'ı şirketin geçici müdürü olarak atamıştı.Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren Karapetyan 18 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_331:27:1207:684_1920x0_80_0_0_943a43edeb7a533917e43e57a652439f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, samvel karapetyan, tahkim mahkemesi, nikol paşinyan, dava
ermenistan, samvel karapetyan, tahkim mahkemesi, nikol paşinyan, dava
Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı
Tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.
18 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.
İş insanını savunmasını üstlenen kurulunun açıklamasında, “Karapetyan ailesi tahkim mahkemesinden, Ermenistan Cumhuriyeti'ni hem uğramış olduğu hem de uğraması beklenen zararı tazmin etmeye zorlamasını talep ediyor. Ön değerlendirmeye göre, zararın tutarı 500 milyon dolar olup, tahkim mahkemesinin nihai değerlendirmesine tabidir” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Kilise destekçisi Samvel Karapetyan'ın, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandığı bildirilmişti.
18 Temmuz'da Ermenistan Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, şirkete karşı dava açmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu üyesi Romanos Petrosyan'ı şirketin geçici müdürü olarak atamıştı.
Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren Karapetyan 18 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor.