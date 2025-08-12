https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/karapetyan-ailesi-ermenistan-elektrik-sebekeleri-ile-ilgili-ermenistana-karsi-tahkim-davasi-acti-1098547999.html

Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı

Karapetyan ailesi ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ ile ilgili Ermenistan’a karşı tahkim davası açtı

Sputnik Türkiye

Tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-12T18:04+0300

2025-08-12T18:04+0300

2025-08-12T18:04+0300

dünya

ermenistan

samvel karapetyan

tahkim mahkemesi

nikol paşinyan

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098078516_153:31:1316:685_1920x0_80_0_0_91e15d356741c887dcf117c69a60902f.jpg

18 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan'ın ailesi, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açtı.İş insanını savunmasını üstlenen kurulunun açıklamasında, “Karapetyan ailesi tahkim mahkemesinden, Ermenistan Cumhuriyeti'ni hem uğramış olduğu hem de uğraması beklenen zararı tazmin etmeye zorlamasını talep ediyor. Ön değerlendirmeye göre, zararın tutarı 500 milyon dolar olup, tahkim mahkemesinin nihai değerlendirmesine tabidir” ifadelerine yer verildi.Daha önce Kilise destekçisi Samvel Karapetyan'ın, sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin hükümet tarafından kamulaştırmasına karşı açtığı davayı kazandığı bildirilmişti.18 Temmuz'da Ermenistan Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, şirkete karşı dava açmış ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin yönetim kurulu üyesi Romanos Petrosyan'ı şirketin geçici müdürü olarak atamıştı.Ermeni Apostolik Kilisesi’ne destek veren Karapetyan 18 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/karapetyan-pasinyanin-yardimcilarina-dava-acti-yalanlama-ve-tazminat-talep-ediyor-1097691799.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, samvel karapetyan, tahkim mahkemesi, nikol paşinyan, dava