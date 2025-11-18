Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bahceli-acik-acik-soyluyorum-gerekirse-alirim-yanima-uc-arkadasimi-imraliya-giderim-1101081285.html
Bahçeli: Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim
Bahçeli: Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." dedi. 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T10:57+0300
2025-11-18T11:08+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
i̇mralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, i̇mralı
devlet bahçeli, mhp, i̇mralı

Bahçeli: Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim

10:57 18.11.2025 (güncellendi: 11:08 18.11.2025)
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© Akın Çeliktaş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.
Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .
Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала