Bahçeli: Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim

Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir. Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.

Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı . Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .