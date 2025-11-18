Bahçeli: Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Yeni yüzyıla Türkiye'nin mührü vurulacaktır. Birlik ve kardeşliğimiz ülkemizin üstünlüğünü resmediyor. Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefi son yüzyıl içinde yakaladığımız en önemli tarifi fırsatlardan birisi belki de birincisidir.
Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Niyet hayırlı inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren akli ve fikri seviyeleri yoktur. Terörsüz Türkiye hedefi milli politikadır. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı .
Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim.