Dmitriyev: Rusya ve ABD, yeni bir hükümlü takası üzerinde çalışıyor
İlişkileri düzeltmek için girişimlerini sürdüren Rusya ve ABD'nin hükümlü takası yapılması konusunda çalışmalar yürüttüğü açıklandı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Moskova ve Washington'un yeni bir hükümlü takası üzerinde çalıştığını belirtti.
ABD merkezli Axios'a konuşan Dmitriyev, "İnsani nitelikteki konularda, örneğin Amerikan tarafının üzerinde çalıştığı olası bir hükümlü takası hakkında, bazı Amerikalı yetkililer ve Trump'ın ekibinden üyelerle görüştüm" dedi.
En az 8 ABD vatandaşı Rusya'daki hapishanelerde bulunuyor. Axios'un haberinde, ABD vatandaşlarının iadesinin Başkan Donald Trump için bir öncelik olduğu belirtildi. Olası bir takasın Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunabileceği de kaydedildi.
Dmitriyev, 25 Ekim'de Rusya ve ABD'nin, kamuoyunda çok fazla yankı uyandırmayan davalarda ceza sürelerinin sonuna gelen tutuklulara yönelik yeni bir takas olasılığını görüştüğünü duyurmuştu.
Rus temsilci, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte böyle bir takasın hazırlıklarında bizzat yer aldığını söylemişti.
10 Nisan'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova ve Washington arasında hükümlü takası yapıldığını duyurmuştu.
FSB'nin açıklamasına göre Rusya ve ABD vatandaşı Kseniya Karelina, Washington'a iade edilmişti. Buna karşılık ABD tarafı, Rus ve Alman vatandaşı Artur Petrov'u Rusya'ya teslim etmişti.
FSB, takas operasyonun Abu Dabi'de yapıldığının altını çizmişti.
