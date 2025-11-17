https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ukrayna-fransadan-100-rafale-savas-ucagi-satin-alacak-1101071597.html

Ukrayna, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacak

Ukrayna, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacak

Sputnik Türkiye

Fransız medyasında yer alan habere göre Zelenskiy, Ukrayna'nın Fransa'dan 100 adet Rafale savaş uçağı satın alacağını duyurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T20:19+0300

2025-11-17T20:19+0300

2025-11-17T20:19+0300

dünya

fransa

ukrayna

rafale

rafale savaş uçakları

kiev

emmanuel macron

vladimir zelenskiy

rusya

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101071243_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_f6e115909f43fda2694b4dcf07d0c599.png

Fransız LCI televizyonunun Vladimir Zelenskiy'in açıklamasına dayandırdığı habere göre Ukrayna, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı sipariş edecek.Haberde, “Kiev, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacağını duyurdu” ifadelerine yer verildi.Agence France-Presse'nin (AFP) Pazartesi günü Elysée Sarayı'na dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Zelenskiy tarafından daha önce imzalanan niyet beyanına yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı siparişi de dahil edildi. Haberde, belgenin ‘yaklaşık on yıllık’ bir süre için tasarlandığı kaydedildi.Ajans ayrıca, beyanda Ukrayna'ya gelecekte yeni nesil hava savunma sistemlerinin, radar ve insansız hava araçlarının (İHA) teslimatlarının da öngörüldüğünü ifade etti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-dis-istihbarat-servisi-macron-ukraynaya-askeri-mudahale-hayali-kuruyor-1100537552.html

fransa

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ukrayna, rafale, rafale savaş uçakları, kiev, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, rusya, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, nato, afp