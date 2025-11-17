https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ukrayna-fransadan-100-rafale-savas-ucagi-satin-alacak-1101071597.html
Ukrayna, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacak
Fransız medyasında yer alan habere göre Zelenskiy, Ukrayna'nın Fransa'dan 100 adet Rafale savaş uçağı satın alacağını duyurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101071243_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_f6e115909f43fda2694b4dcf07d0c599.png
Fransız LCI televizyonunun Vladimir Zelenskiy'in açıklamasına dayandırdığı habere göre Ukrayna, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı sipariş edecek.Haberde, “Kiev, Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın alacağını duyurdu” ifadelerine yer verildi.Agence France-Presse'nin (AFP) Pazartesi günü Elysée Sarayı'na dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Zelenskiy tarafından daha önce imzalanan niyet beyanına yaklaşık 100 Fransız savaş uçağı siparişi de dahil edildi. Haberde, belgenin ‘yaklaşık on yıllık’ bir süre için tasarlandığı kaydedildi.Ajans ayrıca, beyanda Ukrayna'ya gelecekte yeni nesil hava savunma sistemlerinin, radar ve insansız hava araçlarının (İHA) teslimatlarının da öngörüldüğünü ifade etti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını belirtmişti.
